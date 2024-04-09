Kral Şakir bayramda da miniklerle

Türkiye’nin ilk yerli çizgi dizisi Kral Şakir, bayram tatilini de kapsayan ara tatilde Trump AVM’de çocuklarla buluşacak. Bir aslan ailesinin başından geçen komik ve neşeli hikayeleri anlatan Kral Şakir, miniklere keyifli saatler yaşatacak. Özel sahnede komik ve eğlenceli gösterilerini sergileyecek olan Kral Şakir, ayrıca çocuklarla sohbet edecek. Tamamen ücretsiz olan etkinlik, 14 Nisan’a kadar Trump AVM B3 katında gerçekleşecek. Kral Şakir gösterisi, 6-14 Nisan tarihleri arasında 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 saatlerinde dört seans, 10 Nisan’da ise 14:00, 16:00, 18:00 saatlerinde üç seans olarak yapılacak.