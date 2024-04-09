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Hayat

Kral Şakir bayramda da miniklerle

04:00 - 9/04/2024 Salı
Güncelleme: 01:38 - 9/04/2024 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Türkiye’nin ilk yerli çizgi dizisi Kral Şakir, bayram tatilini de kapsayan ara tatilde Trump AVM’de çocuklarla buluşacak. Bir aslan ailesinin başından geçen komik ve neşeli hikayeleri anlatan Kral Şakir, miniklere keyifli saatler yaşatacak. Özel sahnede komik ve eğlenceli gösterilerini sergileyecek olan Kral Şakir, ayrıca çocuklarla sohbet edecek. Tamamen ücretsiz olan etkinlik, 14 Nisan’a kadar Trump AVM B3 katında gerçekleşecek. Kral Şakir gösterisi, 6-14 Nisan tarihleri arasında 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 saatlerinde dört seans, 10 Nisan’da ise 14:00, 16:00, 18:00 saatlerinde üç seans olarak yapılacak.



#aktüel
#hayat
#Kral Şakir
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