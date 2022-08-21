Kronik hastalıklar seyahati engellemez: Koruyucu tedbirler alın

Yaz aylarında yurt dışına seyahat edeceklerin atlamaması gereken en dikkat çekici önlemlerin başında seyahat sağlığı geliyor. Kızılay Hastanesi hekimlerinden Dr. M. Zafer Ekinci, kronik hastalığı olanların sağlıklı biçimde seyahat edebilmesi için birtakım önlemler alması gerektiğini söyledi. Buna göre, sürekli ilaç kullanmak zorunda olan kişiler, seyahat boyunca yetecek ilacı yanında bulundurması gerekirken bir diğer hayati önlem ise, seyahat sırasında hareketle birlikte artan sıvı ihtiyacını süratle karşılamak gerekiyor. Vücutta sıvı eksiğinin ateş, halsizlik ve nörolojik bozukluklar gibi birçok klinik tabloya neden olabildiğini söyleyen Ekinci, “Yolculuğa çıkanlara içinde acil ihtiyaç olabilecek malzemeler olan bir çanta bulundurmaları gerekiyor. Bu çantada ağrı kesici (aspirin vb.), antiseptik veya bakterisidal sabun solüsyonu, su temizleme damla veya tabletleri, sinek-böcek kovucular, termometre, tek kullanımlık enjektör, elastik bandaj, gazlı bez, flaster, serum fizyolojik burun damlası ve hekimin tavsiye ettiği profilakside kullanılacak antibiyotikler olmalı” diye konuştu.

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Dr. M. Zafer Ekinci

KORUYUCU TEDBİRLER ALIN

Sıtma gibi durumlarda seyahate çıkmadan başlayıp ve seyahat sonuna kadar ilaç kullanma zorunluluğu olduğunu hatırlatan Ekinci, “Bu kişinin gideceği ülkeye göre hekim tarafından ilaç düzenlenmeli. Az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerde, gıda ve sular genellikle güvenli kabul edilmiyor. Açıkta satılan gıdalar, çiğ tüketilen, pişirilmemiş ya da az pişirilmiş gıdalar güvenli değil. Kapalı şişe suları ya da klorlanmış sular tüketilmeli. Ayrıca böcek ısırığı, yılan sokması gibi durumlara karşı uygun kıyafet ve bazı durumlarda cilt koruyucularla tedbir almak gerekiyor. Gidilecek ülkeye göre gereken bütün aşılar yapılması önem taşıyor” ifadelerini kullandı.