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Kronik hastalıklar seyahati engellemez: Koruyucu tedbirler alın

Seyahat edecekler, özellikle de yurt dışına çıkacaklar için seyahat sağlığı önemli. Kronik hastalıklı kişilerin lüzumlu tedbirleri aldıktan sonra sağlıklı seyahat edebilmesi mümkün.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kronik hastalıklar seyahati engellemez: Koruyucu tedbirler alın
Arşiv.

Yaz aylarında yurt dışına seyahat edeceklerin atlamaması gereken en dikkat çekici önlemlerin başında seyahat sağlığı geliyor. Kızılay Hastanesi hekimlerinden Dr. M. Zafer Ekinci, kronik hastalığı olanların sağlıklı biçimde seyahat edebilmesi için birtakım önlemler alması gerektiğini söyledi. Buna göre, sürekli ilaç kullanmak zorunda olan kişiler, seyahat boyunca yetecek ilacı yanında bulundurması gerekirken bir diğer hayati önlem ise, seyahat sırasında hareketle birlikte artan sıvı ihtiyacını süratle karşılamak gerekiyor. Vücutta sıvı eksiğinin ateş, halsizlik ve nörolojik bozukluklar gibi birçok klinik tabloya neden olabildiğini söyleyen Ekinci, “Yolculuğa çıkanlara içinde acil ihtiyaç olabilecek malzemeler olan bir çanta bulundurmaları gerekiyor. Bu çantada ağrı kesici (aspirin vb.), antiseptik veya bakterisidal sabun solüsyonu, su temizleme damla veya tabletleri, sinek-böcek kovucular, termometre, tek kullanımlık enjektör, elastik bandaj, gazlı bez, flaster, serum fizyolojik burun damlası ve hekimin tavsiye ettiği profilakside kullanılacak antibiyotikler olmalı” diye konuştu.

Dr. M. Zafer Ekinci
Dr. M. Zafer Ekinci

KORUYUCU TEDBİRLER ALIN

  • Sıtma gibi durumlarda seyahate çıkmadan başlayıp ve seyahat sonuna kadar ilaç kullanma zorunluluğu olduğunu hatırlatan Ekinci, “Bu kişinin gideceği ülkeye göre hekim tarafından ilaç düzenlenmeli. Az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerde, gıda ve sular genellikle güvenli kabul edilmiyor. Açıkta satılan gıdalar, çiğ tüketilen, pişirilmemiş ya da az pişirilmiş gıdalar güvenli değil. Kapalı şişe suları ya da klorlanmış sular tüketilmeli. Ayrıca böcek ısırığı, yılan sokması gibi durumlara karşı uygun kıyafet ve bazı durumlarda cilt koruyucularla tedbir almak gerekiyor. Gidilecek ülkeye göre gereken bütün aşılar yapılması önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

Aşılanma oranı düştü: Sonbaharda salgın tehlikesi
FOTOĞRAF 8
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Dünya genelinde corona virüs yeni vaka sayısı son bir haftada yüzde 18 azaldı. Ancak aşılama ve doğal enfeksiyonla elde edilen bağışıklık da her geçen gün düşüyor.
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Türkiye'de dördüncü doz aşısını olanların sayısı 12 milyonun altında. Sonbaharla birlikte yeni bir dalga beklendiğine dikkat çeken uzmanlara göre aşılama hızlanmalı.
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Türkiye'de ilk doz corona virüs aşısını 58 milyona yakın kişi oldu. İkinci dozda sayı 53 milyona, üçüncü dozda ise 28 milyona düştü.
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Dördüncü doz aşıyı ise sadece 11,5 milyon kişi oldu.
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Avrupa genelinde tam aşılı kişilerin oranı yüzde 80'lerdeyken, bu oran Türkiye'de yüzde 30'a kadar geriledi.<br>Sonbaharla birlikte hem grip virüsü, hem de corona virüsün yayılma ihtimalini hatırlatan uzmanlar, tehlikeye dikkat çekiyor.
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Doğal bağışıklığın kısa sürdüğünü ve herkesin hatırlatma dozunu olması gerektiğini vurgulayan Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Bülent Kılıç, \"Bütün herkesin yeni bir aşı bulunur mu, yeni bir uygulama bulunur mu gibi bir şeyi beklemeden, bir an önce üçüncü dozunu, eğer üç olmuşsa 4. dozunu olması gerekiyor. Öncelikle risk grupları gündeme getirilmeli\" dedi.
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Prof. Dr. Kılıç sözlerini şu şekilde sürdürdü:<br><br>\"Her sonbahar döneminde zaten grip salgınları görüyorduk, dolayısıyla ikisi birarada da olabilir. Yani hem grip aşılarını olmalarını riskli grubun özellikle, hem de covid aşılarını herkesin olması gerekiyor. Tabii burada bakanlığa da görev düşüyor. Sonbahara yönelik bir hazırlık yapması lazım. İlkokuldan itibaren bütün çocuklar bir riski grubu olarak kabul edilip 5-12 yaş arasında aşı tablosuna eklenmesi gerekiyor. Normal grip aşılarının da bakanlık tarafından temin edilmesi gerekiyor.\"
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Aşılanma oranı düştü: Sonbaharda salgın tehlikesi
Aşılanma oranı düştü: Sonbaharda salgın tehlikesi
Dünya genelinde corona virüs yeni vaka sayısı son bir haftada yüzde 18 azaldı. Ancak aşılama ve doğal enfeksiyonla elde edilen bağışıklık da her geçen gün düşüyor. Türkiye'de dördüncü doz aşısını olanların sayısı 12 milyonun altında.
Dokunan yandı

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