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Hayat Küçük Ayberkten mucize adımlar
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Küçük Ayberk'ten mucize adımlar

Küçük Ayberk'ten mucize adımlar

İzmir'de beyin felci ve kronik akciğer yetmezliğiyle dünyaya geldikten sonra sağlık sorunlarıyla mücadele eden, sarma sarıp para kazanan annesi Neslihan Akın'ın sosyal medya üzerinden başlattığı yardım kampanyasıyla gerekli paranın toplanmasıyla ameliyat olan 9 yaşındaki Ayberk, yine yalnız bırakılmadı. Annenin bir kez daha yaptığı çağrının ardından gereken para toplanıp, Ayberk için ihtiyaç duyulan 34 bin TL değerindeki yürüteç (Hart walker) İngiltere'den sipariş edildi. Ayberk, firmanın İstanbul'daki merkezinde bulunan bu cihazın aynısıyla ilk adımlarını attı.

Haber Merkezi DHA
Neslihan Akın ve oğlu Ayberk Akın
Neslihan Akın ve oğlu Ayberk Akın

Çiğli'de doğuştan beyin felci ve kronik akciğer yetmezliği rahatsızlığı bulunan Ayberk Akın'ın annesi Neslihan Akın, oğlunun tedavi masraflarını karşılayıp eşine destek olabilmek için evde sarma sarıp para kazanmaya başladı. Geçen yıl Ayberk'in omurundaki rahatsızlığın artması üzerine doktorları ameliyat olmasına karar verdi.

Ancak aile gerekli olan parayı bulamayınca, Ayberk'in de tedavisinde gerileme oldu. Bunun üzerine anne Neslihan Akın, oğlunun rahatsızlığının ne olduğunu ve ne yapmaları gerektiğini anlatan bir video çekti. Bunu da sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüler kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşıldı. Aralarında sanatçı Demet Akalın'ın da bulunduğu onlarca kişiden aileye destek yağdı. Görüntüleri izleyen kişilerden kimisi anne Neslihan Akın'a ulaşıp para yardımında bulundu, kimisi de sarma yapması için sipariş verdi. Ayberk'in tedavisi için gerekli olan 23 bin TL kısa sürede toplandı.

Tedavi için gerekli olan paranın toplanmasının ardından Ayberk Akın, geçen yıl ağustos ayında İstanbul'daki Maltepe Üniversitesi Hastanesi'nde Dr. Mehmet Nurullah Eriş tarafından ameliyat edildi. Hastanedeki tedavi sürecinden sonra taburcu edilen ve günlük bakımı evde yapılmaya devam eden Ayberk'in ilk olarak omuriliğindeki eğrilik iyileşti, ardından düz oturmaya başladı, ayrıca solunum cihazından da ayrıldı.

Ayberk Akın

Ayağa kalktı adım atmayı başardı

Sağlığıyla ilgili olumlu gelişmeleri peş peşe yaşayan Ayberk, ilk olarak ayağa kalkmayı başardı. Ancak Ayberk'in hayatında yeni bir dönemin açılması için bu kez de yürütece (Hart walker) ihtiyaç duyuldu. Bunun için anne Neslihan Akın'ın bir kez daha yaptığı yardım çağrısına, vatandaşlar yine duyarsız kalmadı. Anne Akın'a, gerek telefonla, gerekse de sosyal medya üzerinden bağlantı kuran yardımsever vatandaşlar tarafından sarma siparişleri verildi.

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Bu siparişleri kendisine yardım eden komşularıyla tamamlayan anne, gerekli olan 34 bin TL parayı topladı. Yürüteç ise belli özelliklerin eklenmesi için İngiltere'den sipariş edildi. Yaklaşık 7 hafta sonra gelmesi beklenen yürütecin aynısı firmanın İstanbul'daki merkezinde Ayberk'e takıldı. Ayberk de bu cihaz yardımıyla da olsa mucize gibi ilk adımlarını attı. Ailesi bu anlarda büyük sevinç yaşadı. Anne Neslihan Akın, hayallerinin cihaz yardımıyla da olsa gerçek olduğunu, 9 yıl sonra oğlunun ilk adımlarını atmayı başardığını, artık kendi başına kullanmasını istediklerini söyledi.

Boynunu kütletince felç oldu
FOTOĞRAF 8
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ABD’nin Oklahoma eyaletinde yaşayan 28 yaşındaki Josh Hader, boynunu kütlettikten sonra felç geçirdi. Vertebral arter olarak adlandırılan damarlarında yırtılma meydana gelen talihsiz Josh Hader, görme yetisinde bozukluk var.
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Boynunu çıtlattıktan sonra vücudunun sol tarafının uyuşmaya başladığını ifade eden Hader, ayağa kalktığını ve buzdolabına yöneldiğini, bundan sonrasını ise hatırlamadığını belirtti. O esnada yanında bulunan Hader’ın kayınpederi, sağlık ekiplerine haber verdi.
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Hastaneye kaldırılan genç adamın, vertebral arter olarak adlandırılan ve beyin sapını besleyen damarlarını yırttığı belirlendi. Gerekli müdahaleleri yapan doktorlar, Hader’ın hayatını kurtardılar. Ancak boynunu çıtlattıktan sonra felç geçiren Hader’ın tam olarak iyileştiği söylenilemez.
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Washingtonpost’ta yer alan habere göre, boyunda gerçekleşen hasardan dolayı gözüne bağlı olan bir kası hasar gören Hader’ın görme yetisinde bozulmalar var. Hatta Hader, bu durum düzelene kadar göz bandı kullanmak zorunda. Bunun haricinde Hader, hala yürümekte zorlanıyor ve bu yüzden de yürüteç kullanıyor.
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Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Hader’ın doktorları, bu hareketin çokça yapılan bir durum olduğunu ancak bunun çok tehlikeli olduğunu ifade etti.
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Doktorlar, bu tarz durumların ölümcül olabileceğini, insanların boyunlarını çıtlatmak için bükmemeleri gerektiğini, boynun her büküldüğünde kırılma ihtimalinin olduğunu ve bunun yerine sadece bir tarafa çevirebileceklerini açıkladı.
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Üstelik Hader’ın yaşadığı bu durumun ilk kez olmadığını daha önce 700 farklı daha vakada daha bu tarz boyun kırılmalarının ve omur arterlerinin hasar gördüğü duruma rast gelindiğini söyleyen doktorlar, bu noktada dikkatli olunması gerektiğini ifade etti.
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Boynunu kütletince felç oldu
ABD'nin Oklahoma eyaletinde yaşayan 28 yaşındaki Josh Hader, boynunu kütlettikten sonra felç geçirdi. Vertebral arter olarak adlandırılan damarlarında yırtılma meydana gelen talihsiz Josh Hader, görme yetisinde bozukluk var. Boynunu çıtlattıktan sonra vücudunun sol tarafının uyuşmaya başladığını ifade eden Hader, ayağa kalktığını ve buzdolabına yöneldiğini, bundan sonrasını ise hatırlamadığını belirtti.
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