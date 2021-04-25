Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Hayat Küçük ressamın Büyük Günü
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

​Küçük ressamın Büyük Gün’ü​

Küçük ressamın Büyük Gün’ü

Nurbanu İzgi’nin ilk sergisi “Büyük Gün” sanatseverlerle buluşuyor. 21-30 Nisan tarihleri arasında pandemi kuralları çerçevesinde ziyaretçi kabul edilecek olan sergi, 11 yaşındaki sanatçının 23 Nisan dolayısı ile hayata, çocuklara ve çevresine bakışını yansıtan eserlerinden oluşuyor. Üsküdar’da Atölye Balık’ta çizimlerine devam eden Nurbanu İzgi’nin ÇETO, PTT Çocuk, Kağıttan Hayalim ve Gülbahçe dergilerinde çizimleri yayınlandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Küçük ressamın Büyük Gün’ü​
Nurbanu İzgi

Çizim çalışmalarını 6 yıldır devam ettiren Nurbanu İzgi’nin ilk sergisi “Büyük Gün” sanatseverlerle buluşuyor. 21-30 Nisan tarihleri arasında pandemi kuralları çerçevesinde ziyaretçi kabul edilecek olan sergi, 11 yaşındaki sanatçının 23 Nisan dolayısı ile hayata, çocuklara ve çevresine bakışını yansıtan eserlerinden oluşuyor. Üsküdar Belediyesi Kültür Sanat Müdürlüğü tarafından hazırlanan serginin küratörlüğünü Meyçem Ezengin üstleniyor.

Üsküdar’da Atölye Balık’ta çizimlerine devam eden Nurbanu İzgi’nin ÇETO, PTT Çocuk, Kağıttan Hayalim ve Gülbahçe dergilerinde çizimleri yayınlandı. Çizer, çalışmalarından en çok illüstrasyonları kendine yakın bulduğunu söylüyor: “İllüstrasyon hayal gücümü çizimle buluşturmama imkan sağlıyor. Kocaman bir göz ya burunla insan duygularını farklı şekillerde aktarmayı seviyorum.”

İLK SERGİSİ EVDEN ONLİNE

Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip Ortaokulu’nda beşinci sınıf öğrencisi olan Nurbanu İzgi, pandemi döneminde çizmeye devam etmiş ve geçen sene evinin duvarlarını süsleyen resimleriyle 23 Nisan’da online bir sergi düzenlemiş. Instagram’da “vakadefterim” hesabında çizimlerini paylaşan İzgi, farklı online atölyelere katılarak çizim yeteneğini geliştirmek istiyor. İlk sergisi için heyecanlı olduğunu ifade eden İzgi şunları söyledi: “Resimler benim hayallerim ve hayallerimin başka kişilerle buluşmasından mutluluk duyuyorum. Bu imkanı sağlayan Üsküdar Belediyesi’ne ve yakından ilgilenen Gülsüm hanıma (Gülsüm İsmailoğlu) teşekkür etmek istiyorum. 23 Nisan’ın her çocuğun hayallerinin gerçekleştirdiği bir gün olmasını diliyorum.”

Büyük Gün ismindeki sergide çizer kendisine ilham veren insanların ve durumların peşine düşüyor. Özellikle küçük kız figürleriyle dikkat çeken Nurbanu İzgi, çizimlerinin yanında yazma konusunda da kendisini geliştirmek, çocuklar için kitaplar yazıp resimlemek istiyor. Üsküdar’ın insanları, hayvanları ve sokaklarıyla kendisine ilham verdiğini söyleyen İzgi, kuşların ve kedilerin Üsküdar’ın vazgeçilmez sakinleri olduğunu düşünüyor. Ziyaretçilerle buluşan Büyük Gün sergisi ise kendisine emek veren hocaları, pandemi döneminde ayrı kaldığı arkadaşları ve “miço” olarak bir parçası olduğu Atölye Balık “mürettebatıyla” buluşmanın keyifli bir yolu.

Cam sanatı Beykoz’dan dünyaya açılıyor
HAYAT
Cam sanatı Beykoz’dan dünyaya açılıyor
Abone Ol Google News
Genetik kodlarımızda kadına saygı var

Genetik kodlarımızda kadına saygı var

​Sümeyye Erdoğan Bayraktar Yeni Şafak'a konuştu.
Komandolar Kandil yolunda

Komandolar Kandil yolunda

​Kara ve hava harekatında 460 hedef vuruldu.
En az iki haftadaha kapanalım

En az iki hafta
daha kapanalım

​Türkiye yeni bir pik yaşarsa ağır tabloyla karşılaşabilir.

Düşmanlığı<br>tercih etti

Düşmanlığı
tercih etti

​Biden 1915 olayları için 'soykırım' ifadesini kullandı.
Kastelli’den Thodex’e aynı tuzak

Kastelli’den Thodex’e aynı tuzak

​Hayal satarak binlerce insanı dolandırdılar.
Bildiri fikri<br>ondan gelmiş

Bildiri fikri
ondan gelmiş

​Emekli amirallerin yoğun bildiri trafiği ortaya çıktı.
Katliam gibi kaza

Katliam gibi kaza

​Hatay'da freni boşalan vinç ortalığı savaş alanına çevirdi.
Elçiye tepki

Elçiye tepki

​Biden'ın açıklaması ardından ABD Büyükelçisi Türk Dışişlerine çağrıldı.
Kandil'e <br>bomba yağdı

Kandil'e
bomba yağdı

Tespit edilen hedef hava harekatıyla vuruldu.

Beşiktaş nefes aldı

Beşiktaş nefes aldı

​Beşiktaş birçok eksiğine rağmen Kayserispor'u rahat geçti.

Galatasaray'dan kritik 3 puan

Galatasaray'dan kritik 3 puan

​Sarı-kırmızılılar, zirve yarışında yoluna yara almadan devam etti.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Aliyev'le görüştü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.