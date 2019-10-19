Hayat Kudüs şairi Nuri Pakdile veda
AKTÜEL

Kudüs şairi Nuri Pakdil'e veda

Fikir ve düşünce adamı Nuri Pakdil, 85 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Pakdil'in cenazesi, bugün Hacı Bayram Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Taceddin Dergahı'nda defnedildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Usta yazar Nuri Pakdil, 85 yaşında vefat etti.
Usta yazar Nuri Pakdil, 85 yaşında vefat etti.

Yedi Güzel Adam'ın ağabeylerinden biri olan fikir ve düşünce adamı Nuri Pakdil edebiyat dünyasında adını altın harflerle tarihe yazdırdı.

Kendisini devrimci bir Müslüman olarak tanımlayan Pakdil, 85 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.

Pakdil'in tabutunun üstüne Filistinlilerin direniş sembolü olan Kufiyye örtüldü

Pakdil'in cenazesi, bugün Hacı Bayram Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Taceddin Dergahı'nda defnedildi.

Ankara'daki cenaze törenine Pakdil'in sevenleri akın etti.

Edebiyat ve siyaset dünyasından birçok isim büyük ustaya son görevini yerine getirmek için Hacı Bayram Camii'nde hazır bulundu.

Pakdil'in cenaze namazını Diyanet İşleri Eski Başkanı Mehmet Görmez kıldırdı.

Cenazeye Pakdil ailesi, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TBMM İdare Amiri İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Yazar Rasim Özdenören, eski bakanlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Gözyaşlarını tutamadı

Cenazede 7 güzel adamdan biri olan Rasim Özdenören, cenaze namazı kılındığı sırada gözyaşlarını tutamadı. Pakdil’in öğrencisi bir gencin okuduğu Mehmet Akif İnan’ın Mescid- i Aksa şiiri herkesi duygulandırdı. Pakdil’in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından tekbirler eşliğinde Taceddin Dergahı’nda son yolculuğuna uğurlandı.

Nuri Pakdil'in cenaze namazına yoğun ilgi
FOTOĞRAF 30
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Nuri Pakdil'in cenaze namazına yoğun ilgi
Kendisini devrimci bir Müslüman olarak tanımlayan Nuri Pakdil, 85 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Pakdil'in cenazesi, bugün Hacı Bayram Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Taceddin Dergahı'nda defnedildi. Cenazeye edebiyat dünyasından birçok isimle beraber siyasilerden de yoğun bir katılım oldu.

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