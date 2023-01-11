Kudüs'ün günlük yaşamı Türk ressamın tablolarında

5 yıldır işgal altındaki Doğu Kudüs’te yaşayan Türk ressam Özlem Aka, günlük yaşamına tanıklık ettiği Kudüs’ün tarihi, kimliği ve mimarisine yaptığı resim ve hat tablolarıyla ışık tutuyor. Sanatında Kudüs’e ve özellikle Mescid-i Aksa ve Kıyamet Kilisesi gibi en önemli dini mekanların yer aldığı Eski Şehir’e özel yer veren Aka, eserlerinde kentin kutsal mekanlarını, kadim sokaklarını ve Filistinlilerin Kudüs’le bağını ortaya koyan günlük yaşamlarını ele alıyor. Çocukluğundan itibaren hem resim hem de hat sanatıyla ilgilenmeye başlayan ve on yıldır bunu profesyonel olarak icra eden sanatçı, kariyeri boyunca resim öğretmenliği yaptı, çocuk hikaye kitapları resimledi.

OLUMSUZLUKLARA BAKMIYORUM

Bir Türk ressam ve hattat olarak, Kudüs’ün kimliği ve günlük yaşamını eserlerine yansıttığını anlatan Aka, Kudüs’e gelmeden önce de bu şehre ilişkin resimler yaptığını söyledi. Ancak Kudüs’teki yaşam tecrübesi ve bu kentin ruhani ve kültürel zenginliği ile birebir muhatap olmanın vermiş olduğu ilhamla resimlerinin daha da derinlik kazandığını belirtti. Bu şehirde yaşamanın olumsuz taraflarına bakmaktan ziyade, kadim yaşantının devam ediyor oluşunu sembolize etmek istediğini söyleyen Aka, Filistin’in önde gelen ressamlarından Şihab el-Kavasimi ile ortak bir sergi açtı. Ayrıca Kavasami ile birlikte, içerisinde Kubbetü’s-Sahra, Kıble Mescidi ve Kıyamet Kilisesi’nin kubbeleri ile Ömer Mescidi’nin minaresinin yer aldığı ortak bir çalışmaya da imza attı.

REKLAM