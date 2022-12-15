Kudüs’ün karikatürleri ödüllendirilecek

Bu yıl beşinci kez düzenlenen Mirasımız Kudüs Derneği ve Dünya Karikatüristler Birliği’nin(UWC) “Uluslararası Mirasımız Kudüs Karikatür Yarışması”nda sona gelindi. 26 ülkeden 455 eserin katıldığı yarışmanın ödül töreni 17 Aralık’ta Esenler Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek. Esenler, Kağıthane, Üsküdar ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla hazırlanan yarışmada birinciye 30 bin, ikinciye 25 bin ve üçüncüye 15 bin lira ödül verilecek. 7 bin 500’er lira değerindeki “Mirasımız Derneği Özel Ödülü”, “Naci el-Ali Özel Ödülü”, “Necmettin Erbakan Özel Ödülü”, “II. Abdülhamit Han Özel Ödülü” ve “Selahaddin Eyyubi Özel Ödülü” de sahiplerini bulacak.

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