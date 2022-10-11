​Kukla Festivali’nde geri sayım.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle İstanbul Karagöz Kukla Vakfı’nın (İKKV) düzenlediği 24. Uluslararası İstanbul Kukla Festivali 25-27 Ekim’de izleyiciyle buluşuyor. Sanat yönetmenliğini İKKV kurucu başkanı Cengiz Özek’in üstlendiği festival Özbekistan, Almanya, Macaristan, Çekya ve İspanya’dan kukla sanatçılarını ağırlayacak. Türkiye’den de kukla gruplarının yer alacağı festival kapsamında
Akbank Sanat’ta kukla gösterileri, çocuklara ve yetişkinlere yönelik atölye çalışmaları yer alacak. Program akışı ve biletler için Akbank Sanat’ın web sitesi ziyaret edilebilir.