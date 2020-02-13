Kültür ve Turizm Bakanlığı, iki kültür varlığını daha Türkiye’ye getiriyor

1980’li yıllarda Isparta Göksöğüt Belediyesi tarafından 5 parçaya bölünmüş olarak tespit edilen ve Belediye’ye taşınan Sidamara tipi bir lahit, Isparta Müzesi Müdürlüğü’ne taşındığında 3 ana parça ve ufak birkaç parça olarak kayıtlara geçti. 1987 yılında Prof. Dr. Mehmet Özsait tarafından fotoğraflanan eserlerin eksik parçalarını, Prof. Dr. Volker Michael Strocka, 2015 yılında yaptığı bir araştırma sırasında fark etti.

Müzeden çalınmış

sere ait iki parça, Londra’daki Sotheby’s Müzayede Evinin 1988 yılında bastığı müzayede kataloğunda yer aldığı tespit edildi. Eserlerin parçaları, ilk fotoğraflandığı 1987 yılı ile müzeye taşındığı 1988 yılı arasında çalındığı biliniyor.

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Satışa çıkarılacaktı

Durumun bakanlığa bildirilmesi, yetkilileri harekete geçirdi. Uzun yıllar ve uğraşlar sonucunda .kğltğr ve Turizm Bakanlığı uzmanlarınca Christie’s Müzayede Evi’ne ait bir katalog taranırken bu parçalardan birinin 4 Aralık 2019 tarihinde satışa çıkarılacağı tespit edildi. Eserin satışı ileri seviyede tetkikler yapılması için geçici olarak durduruldu.

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İkinci eser Bonham’s Müzayede Evi’nde bulundu

Yine İngiltere’de bulunan Bonham’s Müzayede Evi’nde ise Anadolu kökenli olan ve Milattan Önce (M.Ö.) 2-3 bine tarihlendirilen, iki adet boğa tarafından çekilen bir araba modelinin satışa çıkarıldığı tespit edildi.

Söz konusu eserin benzerlerinin Şanlıurfa Müzesi koleksiyonunda olduğunun tespit edilmesi üzerine, bu alanda yayınları bulunan Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu ile irtibata geçilerek eserin kökenine ilişkin bir rapor hazırlanması talep edildi. Gerekli kişilerle iletişime geçildi ve eserin Türkiye’ye iadesi kabul edildi.

Cumartesi günü Türkiye'de olacaklar