Hayat Kültür ve Turizm Bakanlığı, iki kültür varlığını daha Türkiyeye getiriyor
KÜLTÜR SANAT

Kültür ve Turizm Bakanlığı, iki kültür varlığını daha Türkiye’ye getiriyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye’nin zengin kültür mirasına sahip çıkmak için ortaya koyduğu iradeyi, hız kesmeden sürdürdüğü çalışmalarla güçlendiriyor. Isparta kökenli Sidamara tipi lahit ile M.Ö. 2-3 bine tarihlendirilen bir araba modeli eseri, 15 Şubat’ta İngiltere’den Türkiye’ye getirilecek. Türkiye, iki kültür varlığını daha geri kazanacak.

Haber Merkezi İHA
Yıllar önce çalınan iki eser Türkiye'ye getiriliyor.
Yıllar önce çalınan iki eser Türkiye'ye getiriliyor.

1980’li yıllarda Isparta Göksöğüt Belediyesi tarafından 5 parçaya bölünmüş olarak tespit edilen ve Belediye’ye taşınan Sidamara tipi bir lahit, Isparta Müzesi Müdürlüğü’ne taşındığında 3 ana parça ve ufak birkaç parça olarak kayıtlara geçti. 1987 yılında Prof. Dr. Mehmet Özsait tarafından fotoğraflanan eserlerin eksik parçalarını, Prof. Dr. Volker Michael Strocka, 2015 yılında yaptığı bir araştırma sırasında fark etti.

Müzeden çalınmış

sere ait iki parça, Londra’daki Sotheby’s Müzayede Evinin 1988 yılında bastığı müzayede kataloğunda yer aldığı tespit edildi. Eserlerin parçaları, ilk fotoğraflandığı 1987 yılı ile müzeye taşındığı 1988 yılı arasında çalındığı biliniyor.

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Satışa çıkarılacaktı

  • Durumun bakanlığa bildirilmesi, yetkilileri harekete geçirdi. Uzun yıllar ve uğraşlar sonucunda .kğltğr ve Turizm Bakanlığı uzmanlarınca Christie’s Müzayede Evi’ne ait bir katalog taranırken bu parçalardan birinin 4 Aralık 2019 tarihinde satışa çıkarılacağı tespit edildi. Eserin satışı ileri seviyede tetkikler yapılması için geçici olarak durduruldu.

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İkinci eser Bonham’s Müzayede Evi’nde bulundu

Yine İngiltere’de bulunan Bonham’s Müzayede Evi’nde ise Anadolu kökenli olan ve Milattan Önce (M.Ö.) 2-3 bine tarihlendirilen, iki adet boğa tarafından çekilen bir araba modelinin satışa çıkarıldığı tespit edildi.
Söz konusu eserin benzerlerinin Şanlıurfa Müzesi koleksiyonunda olduğunun tespit edilmesi üzerine, bu alanda yayınları bulunan Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu ile irtibata geçilerek eserin kökenine ilişkin bir rapor hazırlanması talep edildi. Gerekli kişilerle iletişime geçildi ve eserin Türkiye’ye iadesi kabul edildi.

Cumartesi günü Türkiye'de olacaklar

  • Her iki eser de 15 Şubat tarihinde Türkiye’ye getirilecek. Kültür varlıklarının Türkiye’ye geri kazandırılmasında, taşınma sürecini Türk Hava Yolları ücretsiz olarak gerçekleştirecek. Eserler, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılacağı tanıtım ile basına tanıtılacak ve Ankara Anadolu Medeniyetler Müzesi’nde sergilenmeye başlanacak.
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