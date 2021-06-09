Hayat Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatseverler için projeyi hayata geçirdi Bu yaz 130 konser düzenlenecek
KÜLTÜR SANAT

Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatseverler için projeyi hayata geçirdi: Bu yaz 130 konser düzenlenecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı, koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları sürecinde sanatsal etkinliklerden uzak kalan vatandaşları fiziksel ve sanal ortamda sanatla buluşturmak amacıyla proje başlattı.

Haber Merkezi AA
Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatseverler için projeyi hayata geçirdi: Bu yaz 130 konser düzenlenecek
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (Arşiv)

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, vatandaşları hem uygun koşullar çerçevesinde fiziksel ortamda hem de dijital ortamda sanatla buluşturmak amacıyla haziran-temmuz-ağustos aylarını kapsayan "2021 Yaz Konserleri" adlı proje hayata geçirildi.

Proje kapsamında koro, topluluk ve orkestralar, yaz ayları boyunca farklı şehirlerde, antik kentlerde ve müzelerde yaklaşık 130 konser verecek.

Programa göre, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), Devlet Çoksesli Korosu, Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu, Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu, İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korosu, Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, Bursa Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası, Diyarbakır Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Edirne Devlet Türk Müziği Topluluğu, Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği Korosu ve Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu sanatseverlerle buluşacak.

Yenikapı Mevlevihanesi'nde Hüzzam Mevlevi Ayin-i Şerif-i


  • Proje çerçevesinde, İsmail Dede Efendi'nin vefatının 175'inci yılı anma programı kapsamında 9 Haziran'da Yenikapı Mevlevihanesi'nde Hüzzam Mevlevi Ayin-i Şerif-i gerçekleştirilecek.

Portekiz 2021 Avrupa Birliği Başkanlığı münasebetiyle Portekiz'in Ankara Büyükelçiliği iş birliği ile dünyanın en tanınmış fado yıldızları ile antik kentlerde açık hava konserleri CSO eşliğinde 16 Haziran'da CSO Açık Hava Sahnesi'nde CSO Senfonik Fado etkinliği yapılacak.

Türk dizi ve filmlerine konu olan en güzel şarkılar

Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosunca, CSO Mavi Konser Salonu'nda 22 Haziran'da, Türk dizi ve filmlerine konu olan en güzel şarkılar ve enstrümantal eserlerin solist sanatçılarca icraları ve Devlet Halk Dansları Topluluğu dansçılarının valsleriyle renklendireceği özel konser düzenlenecek.

Sümela Manastırı'nda dijital konser

  • CSO tarafından 1 Temmuz'da Trabzon Sümela Manastırı'nda etkinlik gerçekleştirilecek, aynı tarihte CSO Açık Hava Sahnesi'nde Devlet Çoksesli Korosunun sergileyeceği lied'ler performansı dijital ortamda sanatseverlerle buluşacak.

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Kırgız sanatçıdan "Büyük Türkiye" marşı: Türk liderlerin yer aldığı klip büyük beğeni topladı
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Kırgız sanatçıdan "Büyük Türkiye" marşı: Türk liderlerin yer aldığı klip büyük beğeni topladı

Kırgız sanatçıdan
OYNAT 02:49
Kırgız sanatçıdan "Büyük Türkiye" marşı: Türk liderlerin yer aldığı klip büyük beğeni topladı
Kırgız sanatçı Turdakun Niyazaliyev büyük beğeni toplayan 'Büyük Türkiye' isimli marşının klibini yayınladı. Klibinde Metehan, Oğuzhan, Ertuğrul Bey, Osman Bey, Sultan Fatih, Kanuni Sultan Süleyman, Abdülhamid Han, Necmettin Erbakan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın portrelerinin yer aldığı şarkı, büyük Türkiye devletinin Türk ve İslam Âlemi'ne sahip çıktığını anlatıyor. Niyazaliyev, şarkısı ile Kırgızistan ile Türkiye ilişkilerinin daha da güçlenmesine katkı sağlamayı amaçladığını söyledi.

Türkiye'ye 3 kere geldiğini ve hiç yabancılık çekmediğini söyleyen Niyazaliyev, “Türk halkı gerçekten bize yakın bir halk. Dilimiz, dinimiz aynı. Türkiye'ye gidenler iyi biliyor. Orada kendini yapancı hissetmezsin. Birçok ülkeye gittim ama kendimi Türkiye'deki gibi hissetmedim” ifadesini kullandı.


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