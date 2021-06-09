Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatseverler için projeyi hayata geçirdi: Bu yaz 130 konser düzenlenecek

Kırgız sanatçıdan "Büyük Türkiye" marşı: Türk liderlerin yer aldığı klip büyük beğeni topladı

Kırgız sanatçı Turdakun Niyazaliyev büyük beğeni toplayan 'Büyük Türkiye' isimli marşının klibini yayınladı. Klibinde Metehan, Oğuzhan, Ertuğrul Bey, Osman Bey, Sultan Fatih, Kanuni Sultan Süleyman, Abdülhamid Han, Necmettin Erbakan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın portrelerinin yer aldığı şarkı, büyük Türkiye devletinin Türk ve İslam Âlemi'ne sahip çıktığını anlatıyor. Niyazaliyev, şarkısı ile Kırgızistan ile Türkiye ilişkilerinin daha da güçlenmesine katkı sağlamayı amaçladığını söyledi.



Türkiye'ye 3 kere geldiğini ve hiç yabancılık çekmediğini söyleyen Niyazaliyev, “Türk halkı gerçekten bize yakın bir halk. Dilimiz, dinimiz aynı. Türkiye'ye gidenler iyi biliyor. Orada kendini yapancı hissetmezsin. Birçok ülkeye gittim ama kendimi Türkiye'deki gibi hissetmedim” ifadesini kullandı.



