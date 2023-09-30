'Kültür Yolu' İstanbul'da

4. Beyoğlu Kültür Yolu Festivali, bugün İstanbul’da başlıyor. Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) dün gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Beyoğlu Kültür Yolu Festivali de 16 gün boyunca birbirinden eğlenceli, renkli kültür ve sanat etkinliklerine sahne olacak. Festival İstanbulluları 50’den fazla noktada binden fazla etkinlikle buluşturacak.” dedi.

Mehmet Nuri Ersoy

BU AKŞAM AÇILIŞ KONSERİ VAR

Mehmet Nuri Ersoy, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’nin açılışında İDOB’un hazırladığı “Açılış Gecesi” konserinin (20.00) sahneleneceğini belirterek, “Bu özel gecede solistleri, solist dansçıları, orkestrası, korosu ve ‘Modern Dans Topluluğu İstanbul’ dansçılarıyla sanatseverlerin karşısına çıkacak. Festivalde ayrıca Beethoven, Mozart, Bellini, Verdi, Çaykovski, Donizetti, Mascagni, Puccini ve Bizet gibi bestecilerin dünya opera repertuvarındaki başyapıtlarından seçkiler, Minkus ve Adam’ın unutulmaz bale eserlerinden çarpıcı seçkiler sergilenecek. Orkestra şefliğini İbrahim Yazıcı’nın, koro şefliğini Volkan Akkoç’un yapacağı konserde dünyaca ünlü bale gösterileri izlenebilecek.” diye konuştu.

MÜZİKALSEVERLER KAÇIRMASIN

Sevilen müzikallerden “Damdaki Kemancı”nın yanı sıra “La Bayadere”, “Rigoletto” operası ve “Faust” operalarıyla “Carmen” balesinin de festivalde izleyiciyle buluşacağını aktaran Ersoy, Devlet Tiyatrolarının “Binbir Gece Masalları” oyununun perdelerini festivalde açacağını söyledi. Bakan Ersoy, özel tiyatroların “Tamamla Bizi Ey Aşk”, “Şıngır Şıngır Beyoğlu”, “Küheylan”, “Vişne Bahçesi” ile “Çeko ve Pepo” adlı oyunlarının da festivalde gösterileceğini aktardı.

AKM’DE HER GÜN KONSER VAR

Anadolu Ateşi’nin festivalde 2 gösterileri yapacağına dikkati çeken Ersoy, şöyle devam etti: “Gilbert Varga yönetimindeki İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, ‘Onno Şarkıları’ ile Duygu Soylu ve Dino Merlin konserlerinin sesi AKM’den yükselecek. Sosyal medyada söylediği barış şarkılarıyla dünyaca ünlü Tunus asıllı Emel Mathlouthi, 10 Ekim akşamı AKM Türk Telekom Sahnesi’nde festivalin önemli konserlerinden birini icra edecek. Afrika’nın divası olarak bilinen Benin asıllı Anqelique Kidjo, festivalde yer alan diğer isim. Eşsiz ve güçlü yorumu ile Kidjo, 11 Ekim akşamı AKM’de sahneye çıkacak.” Galataport İstanbul’da gastronomi içerikli bir program sunulacak.

2028’DE 35 ŞEHRE YAYILACAK

Mehmet Nuri Ersoy, Diyarbakır Sur Kültür Yolu Festivali’nin 14 Ekim’de, restorasyonu tamamlanan Tarihi Tekel Binası’nın odak noktası olacağı Efes Kültür Yolu Festivali’nin ise 28 Ekim başlayacağını sözlerine ekleyerek, “2024 için hedefimiz 15 ilde festivallerimizi gerçekleştirmek. 2028 yılında ise festival coşkumuzu 35 ile yayacağız.” dedi.

Albayrak Hat Sergisi Taksim Camii'nde

Albayrak Grubu'nun İslam sanat geleneğini yaşatma, özgün eserlerle bu zincire yeni halkalar ekleme düşüncesiyle 9 yıldır devam ettirdiği ve her yıl farklı bir temanın usta hattatlar tarafından sanat eserine dönüştürüldüğü sergi, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde de yerini aldı. Albayrak Hat Koleksiyonu, bugünden itibaren 15 Ekim'e kadar 10.00- 20.00 saatleri arasında Taksim Camii Kültür Merkezi Çok Amaçlı Salonda sanatsever ziyaretçilerini ağırlayacak.

KETEBE yazarlarıyla buluşma

Albayrak Medya Grubu bünyesinde KETEBE yayınlarının yazarları ve gazetemizin yazarları da festival kapsamında okuyucularıyla buluşacak. Yarın saat 19.30’da Taksim Camii Kültür Merkezi Çok Amaçlı Salonda Dr. Savaş Barkçin ile “Müzik ve Medeniyet” konulu söyleşi gerçekleştirilecek. 5 Ekim Perşembe 18.00’de Hilal Çorbacıoğlu ile “Çocuklara Eşlik Etme Sanatı” konulu söyleşi gerçekleştirilecek. Gazetemizin yazarı Yusuf Kaplan da 10 Ekim Salı 19.30’da Taksim Camii Kültür Merkezi’nde ‘Medeniyet Fikri ve Yol Haritası’ söyleşisi olacak.







