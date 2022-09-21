Hayat Kültürel miras ödülleri belli oldu
KÜLTÜR SANAT

Kültürel miras ödülleri belli oldu

Tarihi Kentler Birliği’nin (TKB) 21’incisini düzenlediği Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’nın sonuçları belli oldu. Yarışmaya bu yıl 34 üye belediye, toplam 67 projeyle katıldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Kültürel miras ödülleri belli oldu
Arşiv

Tarihi Kentler Birliği’nin (TKB) 21’incisini düzenlediği Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’nın sonuçları belli oldu. Yarışmaya bu yıl 34 üye belediye, toplam 67 projeyle katıldı. Koruma Büyük Ödülü’nün Ankara Büyükşehir Belediyesine, Jüri Özel Ödülü’nün Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne verildiği yarışmada, 7 Proje Ödülü, 7 Uygulama Ödülü, 8 Süreklilik Ödülü ve 9 Başarı Ödülü verildi. Fatih Belediyesinin UNESCO Dünya Mirası alanında yer alan Zeyrek’teki sivil mimarlık yapıları ile yine ilçedeki tarihi çeşmelerin proje, uygulama ve restorasyon çalışmaları ‘Süreklilik’ ödülüne layık görüldü. Ödüller 1 Ekim Cumartesi günü Fatih Belediyesi ev sahipliğinde TKB toplantısında takdim edilecek. Toplantıda ayrıca yarışmaya katılan projelerin sergisi de yer alacak.

Esenyurtta feci kaza

Esenyurt'ta feci kaza

​Baba ve üç yaşındaki oğlu hayatını kaybetti.
EURO 2024e alınmayacaklar

EURO 2024'e alınmayacaklar

​UEFA, dev futbol organizasyonu öncesinde bir ülkeyi men etti.
Toggun yeni durağı belli oldu

​15 Ekim'e kadar ziyaretçilerini bekliyor.

Erdoğan: 'Daha adil bir dünya mümkündür' demeye devam edeceğiz.

İstanbul'da Balıkesir çıkarması

İstanbul'da Balıkesir çıkarması

​İstanbul, Balıkesir Tanıtım Günleri'ne akın etti.

​Almanya, Fransa, İngiltere, Hollanda ve Belçika'dan talep yağıyor.

​Devletlerden sert tepkiler geldi

​Karşılığında bakın ne istedi

​Sancaktepe'de 2 kişi hayatını kaybetti.

​Kılıçdaroğlu'nun adaylığına yeşil ışık

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.