Kültürel miras ödülleri belli oldu

Tarihi Kentler Birliği’nin (TKB) 21’incisini düzenlediği Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’nın sonuçları belli oldu. Yarışmaya bu yıl 34 üye belediye, toplam 67 projeyle katıldı. Koruma Büyük Ödülü’nün Ankara Büyükşehir Belediyesine, Jüri Özel Ödülü’nün Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne verildiği yarışmada, 7 Proje Ödülü, 7 Uygulama Ödülü, 8 Süreklilik Ödülü ve 9 Başarı Ödülü verildi. Fatih Belediyesinin UNESCO Dünya Mirası alanında yer alan Zeyrek’teki sivil mimarlık yapıları ile yine ilçedeki tarihi çeşmelerin proje, uygulama ve restorasyon çalışmaları ‘Süreklilik’ ödülüne layık görüldü. Ödüller 1 Ekim Cumartesi günü Fatih Belediyesi ev sahipliğinde TKB toplantısında takdim edilecek. Toplantıda ayrıca yarışmaya katılan projelerin sergisi de yer alacak.

REKLAM