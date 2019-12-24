Kumar yıkımı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin 2019 yılı içinde düzenlediği yasadışı sanal bahis operasyonları, milyarlarca liranın yurtdışına aktığını gözler önüne serdi. İnternette spor müsabakaları üzerinden yasadışı bahis oynattığı tespit edilen 20 şebeke aylar süren teknik ve fiziki takip sonucu çökertildi. Şebekelerin komisyon karşılığı uluslararası yasadışı sanal bahis sitelerinin Türkiye’deki para trafiğini yürüttüğü tespit edildi.

Yasadışı sanal bahis şebekeleri çökertildi.

KRİPTO PARA DA KULLANILMIŞ

Yasa dışı bahis

Siber Suçlarla Mücadele ekipleri ve MASAK’ın binlerce banka hesabında yaptığı incelemede, 20 şebekenin tespit edilebilen para hareketinin 3 milyar 700 milyon 641 bin lira olduğu ortaya çıktı. Spor müsabakaları üzerinden yasadışı sanal bahis oynatan şebekelerin, elektronik para birimlerini de kullandığı belirlendi. Paravan şirket ve işyerlerinde yapılan aramalarda 4 milyon 681 bin 890 lira, 48 bin 641 dolar ve bin 980 Euro bulundu.

YILDA 50 MİLYAR LİRA

Şebekelerin kullandığı binlerce banka hesabındaki 42 milyon 274 bin 766 lira, 94 bin 518 dolar ve 133 bin 395 euroya el konuldu. Tüm Türkiye’de yasadışı sanal bahis oynatan şebekelerin bir yılda 50 milyar lirayı kontrol ettiği öğrenildi. Gözaltına alınan 411 şüpheliden aralarında şebeke liderlerinin de bulunduğu 105 kişi tutuklanırken, 108 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı. 618 kişi emniyet ve adliyeden serbest kalırken, 726 kişiye de yasadışı bahis oynamaktan işlem yapıldı.

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KAPALI DEVRE SİSTEM

Yapılan çalışmalarda yasadışı bahis sisteminin şifreleri de çözüldü. Sanal bahis oynayanların direkt internet sitesine erişiminin olmadığı sisteme, kullanıcılar cep telefonlarına gönderilen mesajdaki linkle üye oluyor. Daha sonra kullanıcıya bakiye tanımlanıp banka hesap numarası sisteme kaydediliyor. Sistemin kurulu olduğu yere giden ya da telefonla irtibata geçen kullanıcı, nakit para veya banka havalesi ile kendi hesabından bahis oynatıyor. Kazanılan para 24 saat sonra kullanıcının banka hesabına aktarılıyor.

Merkez Kıbrıs ve Almanya

Siber Suçlarla Mücadele ve MASAK’ın yaptığı araştırmalarla, kapalı devre sistemin merkezinin Almanya, internet üzerinden direkt erişimle oynanabilen yasadışı sanal bahis merkezinin ise Kıbrıs olduğu tespit edildi. Özellikle Almanya merkezli yasadışı bahis sitelerinin, bu sistemi internet kafeler ve oyun salonlarına da kurarak çocukları kumara bulaştırdığı belirlendi. 2 milyonu aşkın sanal kumar bağımlısının bulunduğu Türkiye’de 18 yaş altı çocukların banka hesabı açtırmadan nakit para ile sistemin kurulu olduğu yere giderek komisyonla bahis oynadığı ortaya çıktı.

Para trafiği böyle işliyor

Şebekenin, banka ATM’lerinden kartsız işlem, QR kod ve havale ile bahis oynayanların yatırdığı paraları nasıl çektiği tespit edildi. 7 bin lira maaşla çalışan şebeke üyeleri ATM’lerden vardiya sistemi ile paraları çekip kuryelere veriyor. Bölge temsilcilerine ulaştırılan para, en son sistemin kurucularına aktarılıyor. Sanal bahis sitelerinin MASAK takibine takılmamak için internet üzerinden banka IBAN numarası paylaşmadığı, canlı destek hattı üzerinden kullanıcılarla anlık irtibata geçtiği ve her seferinde farklı bir banka hesabına para yatırma talimatı verdiği belirlendi.



