Finlandiya’nın güneydoğu kesiminde ormanlık alanda bulunan Kummakivi Denge Kayası görenleri şaşkına uğratıyor. Birbiri üzerinde tehlikeli bir şekilde duran iki kaya; devrilmemesi sebebiyle denge kayası adıyla anılıyor.

Üstteki devasa kaya her an yuvarlanacak gibi görünse de kayaların binlerce yıldır bu şekilde durduğu belirtiliyor. Fin mitolojisinde kayaların doğaüstü varlıklar tarafından bu şekli aldığına inanılsa da jeologlar, kayaların yaklaşık 12 bin yıl önce buzullar bölgeden kuzeye çekildiğinde oluştuğunu ifade ediyor.