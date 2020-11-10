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Künefe tarifi: Künefe nasıl yapılır?

Hatay yöresinin en güzel tatlısı olan künefeyi evde yapmaya ne dersiniz? İçine konulan peyniri, kadayıfın kızartılmasıyla ayrı bir tat oluyor damakta. Hazırsanız başlıyoruz. Künefe tarifi nedir ve nasıl yapılır? Detaylar haberimizde...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Künefe tatlısı.
Künefe tatlısı.

Yapılması çok basit olan ve süslemesiyle hem mideye hem de göze hitap eden künefenin hazırlanışını aşağıya bıraktık. Yapmanız gereken kolları sıvayıp mutfağa geçmek. Kolay gelsin...

Künefe.

Künefe Tarifi İçin Malzemeler

150 gr Tel Kadayıf

100 gr Tereyağ

100 gr Dil Peyniri

Künefe Şerbeti İçin:

1 Su Bardağı Şeker

1 Su Bardağı Su

2 Damla Limon suyu

Künefe yapılışı

Öncelikle şerbeti hazırlanarak soğumaya bırakılır. Kadayıf tel tel yapılarak havalandırılır. 50 gr tereyağını kadayıfın üstüne dökerek hafifçe yağ kadayıfa yedirilir. Tavaya kalan tereyağı konulur ve kadayıfın yarısı tavaya yayılır. Üstüne dil peyniri serpiştirilir ve kadayıfın diğer yarısı kapatılır. Üzerine bir su dolu bir tencere ile ağırlık sağlanarak 1-2 saat bekletilir. Ocakta büyük yerinde bir tavada evire çevire kadayıf kızartılır. Sonra servis tabağına alınarak üzerine şerbet dökülür ve sıcak tüketilir.

Künefe kaç dakikada pişer?

15 dakikada hazırlanan künefe 15 dakikada da pişer.

Künefenin kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi kolay olan künefenin kalorisi 440.

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