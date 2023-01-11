Hayat Kurak Günlerden müezzin Ömere
KÜLTÜR SANAT

Kurak Günler’den müezzin Ömer’e

Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan ‘Ömer’ dizisi, son zamanlarda dindar kesimin dizilerde temsil edilmesi konusunu gündeme getirdi. Sosyal medyada İsrail dizisi Shitisel’e benzerliğiyle eleştirilen yapımda, dindar bir ailenin doğru bir şekilde temsil edilip edilemeyeceği konuşuluyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kurak Günler’den müezzin Ömer’e
​Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan ‘Ömer’ dizisi, son zamanlarda dindar kesimin dizilerde temsil edilmesi konusunu gündeme getirdi.

Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan ‘Ömer’ dizisi, son zamanlarda dindar kesimin dizilerde temsil edilmesi konusunu gündeme getirdi. Sosyal medyada İsrail dizisi Shitisel’e benzerliğiyle eleştirilen yapımda, dindar bir ailenin doğru bir şekilde temsil edilip edilemeyeceği konuşuluyor. Dizi, yıllar sonra terk ettiği mahallesine geri dönen Gamze ve mahalledeki camii hocasının oğlu Ömer’in tüm imkânsızlıklara rağmen tutunacakları aşklarını konu ediniyor. Kendisi de müezzin olan Ömer’i ise Kurak Günler filminin başrol oyuncusu Selahattin Paşalı canlandırıyor. Yönetmenliğini Cem Karcı’nın üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Gökçe Bahadır, Barış Falay, Merve Dizdar ve Gülçin Kültür Şahin gibi isimler yer alıyor.

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