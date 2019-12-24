Hayat Kuran kursları kapatılmıyor
AKTÜEL

Kur’an kursları kapatılmıyor

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, “Diyanet’in Kur’an kurslarını kapatacağı”na yönelik çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf : Arşiv
Fotoğraf : Arşiv

Dinç, “Diyanet İşleri Başkanlığımızın koordinesinde yürütülen Kur’an öğretim ve eğitimi, din eğitimiyle alakalı hususları, burada yapılacak olan görevleri, açılış kapanış şartlarını, bunlarla ilgili tamamen iç hizmete yönelik bir yönerge hizmeti güncellemesine gidilmiştir. Medyada bahsedilen husus yeni yazılan bir madde değildir. 2012 yılından beri yürürlükte olan bir maddenin yeni yönergede de yer aldığı biçimidir. Bundan farklı bir mana çıkarmak çok maksatlıdır” dedi.

DİYANETİN KURS KAPATMA YETKİSİ YOK

  • İl ve ilçe müftülükleri koordinesinde Kur’an kursu öğreticilerinin kontrolünde yaklaşık 1 milyon kişinin kurslarında Kur’an eğitimi ve öğretimi aldığına değinen Dinç, şunları kaydetti: “Başkanlığımız hem Anayasa’nın 24. maddesi, hem kuruluş amacı hem de kendi görevlerimiz çerçevesinde, kendisine verilen 633 sayılı kanunda belirtilen vazifelerini yerine getirmektedir. Yoksa Diyanet İşleri Başkanlığımızın herhangi bir kursu kapatma gibi görevi de yoktur. Sadece ilkeler belirtilmiştir”

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