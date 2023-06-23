Kurban kulluğun samimi beyanıdır

Yeryüzünde en büyük şeref, Allah’a yakın olmaktır. Allah, bize yakındır. Hem de şah damarımızdan daha yakındır. Bizim de kendisine yakın olmamızı ister. Bu yüzden bizi kendisine yakın kılmak için sayısız nimetler bahşetmiştir. İbadetleri O’na yakınlaşmamıza vesile kılmıştır. Biz, tüm ibadetlerimizi Rabbimiz’e yakın olmak için yaparız. Zira O’na yakın olan, hakka yakın olur. O’na yakın olan, adalete, merhamete yakın olur. O’na yakın olan, şeytana uzak olur. Ve işte bizi O’na yakın kılan bir ibadet yaklaşıyor: Kurban Bayramı.

HZ. İBRAHİM’İN ADAĞIDIR

Sayılı günler kalan Kurban Bayramı için tüm İslam alemi heyecan içinde. Hem bireysel hem de toplumsal birçok hikmeti barındıran bir ibadet olan kurbanın tarihçesi İslam’da Hz. İbrahim Peygamber ile başlar. Hz. İbrahim, oğlu İsmail’i Allah-u Teâlâ’ya kurban etmeye nezreder. Zaman gelince, kendisine bu ahdi hatırlatılır. O da gerekli hazırlığı yaparak, oğlunu kurban etmek üzere müsait bir yere götürür. Çocuğu yatırır ve bıçağı boğazına vurur. Fakat bıçak çocuğu kesmez. Bu sırada, Allah tarafından kendisine bir koç gönderilir. Bu koçu keserse, oğlunun yerine kabul edileceği bildirilir.

İnsanlık tarihi boyunca ise hemen bütün dinlerde kurban uygulaması vardır. Ancak şekil ve amaç yönüyle aralarında farklılıklar bulunur. Kur’an’da Hz. Âdem’in iki oğlunun Allah’a kurban takdim ettiklerinden söz edilir; bir başka âyette de ilâhî dinlerin hepsinde kurban hükmünün konulduğuna işaret edilir. Ancak Yahudilik ve Hıristiyanlık’ta kurban telakkisi bir hayli değişikliğe uğramıştır.

ALLAH RESULÜ HİÇ TERK ETMEDİ

Kurban, yaklaşmak ve Allah’a yakınlık sağlamaya vesile kılınan şey manalarına gelir. Mal ve candan fedakarlık manası taşıdığından, Allah’a yaklaşmanın en mühim vasıtalarındandır. Hicretin ikinci senesinde emredilmiştir. Ebû Hanîfe’ye göre Kurban günlerinde 20 miskâl (96 gr) altın veya 200 dirhem (640 gr) gümüşe sahip olan kimselerin kurban kesmeleri, vaciptir. Alimlerin ekseriyetine göre ise, kurban kesmek, müekked sünnettir. Allah Resulü, emredildikten sonra kurban kesmeyi hiç terk etmemiş, hatta yolculukta bile kesmiş ve şöyle buyurmuştur: “Ey insanlar! Her sene her bir ev halkına kurban kesmek vaciptir.”

NELERE DİKKAT EDİLMELİ

Kurban keserken çok hassas davranılmalı, hayvanın gözü iyice bağlanmalı ve bir çukura iki kurban kesilmemelidir. Yine bir hayvanı, diğerinin gözü önünde kurban etmemeye îtinâ gösterilmelidir. Hayvanı kesileceği yere itip kakarak sürüklemek, uygun bir davranış değildir. Şayet küçükbaş bir hayvan ise, onu kucağa alıp rıfk ve mülâyemetle götürmek en güzelidir. Büyükbaş hayvanı da yine güzel bir şekilde kesim mahalline götürmelidir. Kurbanın yönü kıbleye döndürülmeli, kesecek olan kişi Besmele çekip tekbir getirmeli ve mümkünse bizzat kendi eliyle kesmelidir. Bu mümkün değilse vekâlet vermeli, ancak kesilirken, kurbanın yanında bulunmaya gayret etmelidir.

FAYDA VE HİKMETLİ NEDİR?

Kurbanın bazı fayda ve hikmetlerini kısaca hatırlamak gerekirse şunlar söylenebilir: Kurban bize, Hz. İbrahim ve İsmail’in teslimiyetini ve kulluktaki üstün hâllerini hatırlatır. Allah’ın her şeyi insanların hizmetine verdiğini fiilen gösterip bunlardan usûlünce yararlanmayı ve infak etmeyi öğretir. Zira, Allah’ın emrimize verdiği nimetlerden faydalanmamak doğru olmadığı gibi, onları israf etmek de son derece yanlıştır. Bunun için İslâm kurbanı emretmiş, ancak diğer taraftan da israfı ve hayvanlara eziyeti yasaklamış, hatta belli bir yaş sınırı koymuştur.

CİMRİLİK VE MAL SEVGİSİNDEN KURTARIR

Kurban, insanı cimrilik ve mal sevgisinden kurtarır. Toplumdaki kardeşlik, yardımlaşma, paylaşma ve fukarayı sevindirme duygularını geliştirir. İnsanları muhabbet ve merhametle birbirine bağlar. Allah’ın nîmetlerinden bütün kullarının istifâde etmesini sağlar. Toplum hâlinde yerine getirilen ferdî ve ictimâî ibadetlerle Allah’ın rızâsını kazanmaya ve O’na yaklaşmaya vesîle olur.







