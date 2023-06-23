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Hayat

Kurban seferberliği

Kurbanı dayanışmaya dönüştüren sivil toplum örgütleri, bu bayramda da başta deprem bölgesi olmak üzere ihtiyaç sahiplerine ve mazlumlara uzanan el olacak.

Merve Safa Akıntürk
04:00 . 23/06/2023 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Türk Kızılayı, Türkiye Diyanet Vakfı, İHH İnsani Yardım Vakfı, Deniz Feneri, Beşir Derneği, Sadakataşı Derneği, Cansuyu Derneği ve İDDEF bayram için hazırlıklarını tamamladı.

DEPREMZEDELERE ULAŞACAK

Türk Kızılayı, kurban bağışlarının büyük bölümünü depremzedelere ulaştıracak. Kurban bağışlarının üçte biri taze et olarak deprem bölgesine ulaştırılacak. İHH İnsani Yardım Vakfı, vekaletini aldığı kurbanları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için Türkiye dâhil 48 ülkede çalışma yapacak. Cansuyu Derneği, bu sene de kurban organizasyonları düzenleyerek hayırseverler ve muhtaçlar arasında gönül köprüleri kurulmasına vesile olacak.



#Kurban Bayramı
#Deprem Bölgesi
#depremzede
#İnsani Yardım
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