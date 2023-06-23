Kurban seferberliği

Türk Kızılayı, kurban bağışlarının büyük bölümünü depremzedelere ulaştıracak. Kurban bağışlarının üçte biri taze et olarak deprem bölgesine ulaştırılacak. İHH İnsani Yardım Vakfı, vekaletini aldığı kurbanları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için Türkiye dâhil 48 ülkede çalışma yapacak. Cansuyu Derneği, bu sene de kurban organizasyonları düzenleyerek hayırseverler ve muhtaçlar arasında gönül köprüleri kurulmasına vesile olacak.