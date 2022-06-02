Hayat Kurban Yeryüzüne Armağan
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Kurban Yeryüzüne Armağan

Sadakataşı Derneği bu yıl kurban faaliyetlerini ‘‘Kurban Yeryüzüne Armağan’’ çağrısıyla Türkiye ile birlikte 35 ülkede gerçekleştirerek kardeşlerimizin bayram sevinçlerine ortak olacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kurban Yeryüzüne Armağan
Sadakataşı Derneği, 35 ülkede Kurban Bayramı sevincine ortak olacak.

Sadakataşı Derneği tarafından yapılan açıklama şöyle:

Kurban organizasyonunu bu yıl ‘‘Kurban Yeryüzüne Armağan’’ çağrısıyla başta Türkiye olmak üzere 35 ülke ve 100’ün üzerinde bölgede gerçekleştirerek 1 milyon ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyoruz.

Kurulduğumuz tarihten itibaren gerçekleştirdiğimiz kurban organizasyonlarını bu sene de 12 yılın vermiş olduğu profesyonellik ve bağışçılarımıza vermiş olduğumuz güvenle organize edeceğiz. Her yıl daha fazla ülke ve insana ulaşan derneğimiz, bu Kurban Bayramı’nda da yeni coğrafyalara yardım ulaştırmaya devam edecek.

Hisse bedeli 1250 TL

Kurban hisse bedelini 4 ayrı fiyat kategorisi üzerinden belirledik. Afrika ve Asya ülkelerinin bulunduğu birinci bölge için 1250 TL, Türkiye, Yemen ve Uzak Asya ülkelerinin bulunduğu ikinci bölge 2000 TL, Balkanlar ve Ortadoğu’nun olduğu üçüncü bölge 3000 TL, Filistin, Irak, İspanya ve Kıbrıs'ın olduğu dördüncü bölge için kurban hisse bedeli 5000 TL olarak belirlendi.

Vekalet yoluyla kurbanlarını derneğimize bağışlamak isteyen hayırseverler, kurban çalışmaları için belirlenen ülkeler arasından dilediğinde kurbanını kestirip ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilecek.

Nerelerde kurban kesilecek?

‘‘Kurban Yeryüzüne Armağan’’ çağrısıyla başlatılan kurban organizasyonumuz bu yıl Türkiye ile birlikte 35 ülkede gerçekleştirilecek.

Orta Doğu; Suriye, Irak, Lübnan, Filistin (Gazze ve Kudüs) ve Yemen

Avrupa; Macaristan, Kıbrıs, Bosna Hersek, Bulgaristan, Kosova, İspanya, Makedonya, Ukrayna, Romanya ve Polonya

Afrika; Somali, Mali, Çad, Kenya, Gana, Togo, Nijer, Burkina Faso ve Tanzanya

Asya; Kırgızistan, Myanmar, Moğolistan, Bangladeş, Filipinler Moro, Vietnam, Afganistan, Nepal, Hindistan ve Sri Lanka

Geçen yıl neler yapıldı?

2021 Kurban organizasyonunu ‘‘Paylaşınca Hisseni Yeryüzü Bayram Yeri’’ çağrısıyla 4 kıta 32 ülkede gerçekleştirerek, 18.161 hisse kurban ekiplerimiz tarafından yaklaşık 800 bin kişiye ulaştırdı.

Kurbanınızı nasıl bağışlayabilirsiniz?

Kurban hisse bağışı için, genel merkezimize gelerek elden, www.sadakatasi.org.tr sayfasında bulunan banka hesapları veya posta çeki hesaplarına ulaşarak online olarak yapabilirsiniz. Ayrıca derneğimizin 0216 614 04 61 numaralı çağrı merkezinden detaylı bilgi alarak kurban vekalet bağışınızı yapabilirsiniz.
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