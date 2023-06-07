Kurbanda öncelik depremzedeye

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı’nın bu seneki ‘Vekaletle Kurban Organizasyonu’nu tanıttı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yasal olarak ibadet esasları ile ilgili işleri yürütmekle görevli olduğunu söyleyen Erbaş, “Kurbanını ihtiyaç sahipleriyle paylaşmak isteyen vatandaşlarımıza yardımcı olmak maksadıyla 1993 yılından beri, ‘Vekaletle Kurban Kesim Programı’ düzenliyoruz. 2022 yılında Türkiye Diyanet Vakfı’na emanet edilen 525 bin 550 hisse kurban, yurt içinde 81 il 922 ilçede, yurt dışındaysa 82 ülke 375 bölgede bizzat gönüllü ve görevlilerimizin nezaretinde kesilerek 21 milyon 897 bin 917 kişiye ulaştırıldı. 30 yıllık süreçte hayırseverlerimizin vekalet verdiği toplam 3 milyon 916 bin 723 hisse kurbanı keserek ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık” diye konuştu.

YURT İÇİ BAĞIŞI DAHA ÇOK BEKLİYORUZ

Erbaş, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle, kurban yardımları konusunda bu yıl deprem bölgesine ve yurt içine ağırlık verileceğini anımsattı. Bu sebeple, bu yılki organizasyonlarda depremzedelerin yaralarını sarmak için gayret göstereceklerini belirten Erbaş, “Bu büyük ibadeti yaralarımızı sarmaya, kardeşliğimizi daha da pekiştirmeye vesile kılacağız inşallah. Bu bağlamda kadirşinas milletimizin de vekaletle kurban konusunda yurt içi seçeneğini daha çok tercih edeceğini düşünüyorum ve arzu ediyorum” ifadelerini kullandı.

KURBAN BEDELİ 5 BİN 950 TL

Diyanet İşleri Başkanlığı olarak, bu yıl uygulanacak vekaletle kurban kesim bedelleri hakkında bilgi veren Erbaş, “Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak 2023 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 5 bin 950 TL, yurt dışında ise 2 bin 750 TL olarak belirledik. Vatandaşlarımız, ‘www.tdv.org’ ve ‘bagis.tdv.org’ adreslerinden online bağış yapabilirler. Cep telefonlarına indirilebilen mobil bağış uygulamamızdan kurban vekaletlerini verebilirler. İl ve ilçe müftülükleri, Türkiye Diyanet Vakfı şubeleri, din görevlileri, tüm PTT şubeleri ve bankalar aracılığıyla da Türkiye Diyanet Vakfı kurban programına katılabilir” dedi. 81 ilde 1003 şube aracılığıyla şehirlerin önemli noktalarına kurban bağış stantları kuracaklarını belirten Erbaş, buralarda hem vekaletle kurban konusunda bilgi alınabileceğini hem de bağış yapılabileceğini söyledi.







