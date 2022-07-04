Hayat Kurbanlıklara sıkı denetim
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Kurbanlıklara sıkı denetim

Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, vatandaşların Kurban Bayram’ında sağlıklı ve doğru kurbanlığa ulaşabilmesi için denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kurbanlıklara sıkı denetim
“Kurban Kontrol ve Denetim Birimleri” tarafından denetimler yapılıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, vatandaşların Kurban Bayram’ında sağlıklı ve doğru kurbanlığa ulaşabilmesi için denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Denetimler, Resmi Gazete’de yayımlanan “2022 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ kapsamında” yapılıyor. Buna göre, ilgili bakanlıkların taşra teşkilatlarının katılımıyla il ve ilçelerde oluşturulan kurban hizmetleri komisyonlarınca kurbanlıkların satış ve kesimlerinin yapılacağı geçici yerler belirleniyor.

PASAPORTU OLMAYANA İZİN YOK

  • Kurban satış yerlerinde, komisyonlarca belirlenen sayıda veteriner hekim, zabıta ve din görevlilerinden oluşan “Kurban Kontrol ve Denetim Birimleri” tarafından denetimler yapılıyor. Kurban satış yerlerine girişte yapılan denetimlerde, hayvanların kulak küpesi olup olmadığı, büyükbaş hayvanların pasaportları, küçükbaş hayvanların nakil belgesi, il dışından gelen hayvanların veteriner sağlık raporları kontrol ediliyor. Küpesi ve belgesi olmayanların yanı sıra gebe veya damızlık dişi hayvanların da kurban verilmiyor.

TÜRKVET’DEN SORGULANIYOR

Hayvanların sağlıklı olup olmadığı ve kurbanlık vasfı taşıyıp taşımadığı da kontrol ediliyor. Tespit ettikleri sorun ve aksaklıklarla ilgili satıcılara uyarılarda bulunan ekipler, satışa çıkarılan kurbanlıklardan, belirlenen şartları taşımayan hayvanlar için gerekli işlemleri yapıyor. Vatandaşlar, Bakanlıkça kullanıma açılan TÜRKVET mobil uygulaması üzerinden küpe numarasını girerek kurbanlık hayvanların ırk, cinsiyet ve yaş bilgilerini sorgulayabiliyor.

Şap için önlem alındı

  • Şap ve koyun, keçi vebası hastalığı sebebiyle Bakanlıkça alınan tedbirler kapsamında, Trakya’ya damızlık ve besilik hayvan sevk edilemiyor. Sadece İstanbul’un Avrupa yakasına kurbanlık hayvan sevki, yine Bakanlıkça yayımlanan ilgili genelgelerde belirlenen kriterler çerçevesinde yapılıyor. Kurbanlık hayvan varlığı büyükbaş için 1,2 milyon, küçükbaş için 3,4 milyon olmak üzere yaklaşık 4,6 milyon olarak belirlendi.

Kurbanlıklar İstanbul'da: Sıkı denetim havadan görüntülendi
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Kurban Bayramı'na 15 gün kala Türkiye'nin birçok noktasından kurbanlıklar İstanbul'a gelmeye başladı.
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Gece yarısı itibariyle ilk kurbanlıklar İstanbul'a getirilirken, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Kuzey Marmara Otoyolu Riva mevkiinde bulunan Canlı Hayvan Sevk Kontrol Noktasında denetim gerçekleştiriyor.
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Jandarma ve zabıta ekiplerinin de destek verdiği denetimlerde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı veteriner hekimler, kurbanlıkların olduğu kamyon ve TIR'ları tek tek kontrol etti.
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İl dışından gelen sürücülerin evraklarını tek tek inceleyen ekipler, hayvanların küpe numaraları ile evrak üzerindeki numaraları karşılaştırdı.
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Kontrolü yapılan araçlar, hayvan pazarlarına doğru yoluna devam etti.
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Gece yarısından itibaren İstanbul'a yaklaşık 100 aracın giriş yaptığı öğrenilirken, denetimler havadan da görüntülendi.
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Tokat'tan gelen Kamil Yurdaer, \"Yaklaşık 13 saattir yollardayız. Sultangazi Hayvan Pazarı'na gidiyoruz. 25 tane tosun getirdik. Alıcıları bekliyoruz' dedi.
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Kurbanlıklar İstanbul'da: Sıkı denetim havadan görüntülendi
Türkiye'nin birçok noktasından İstanbul'a getirilen kurbanlıklar gece saatlerinden itibaren satış alanlarında yerini almaya başladı. İstanbul'a gece yarısından itibaren gelen kamyon ve TIR'lara yüklü hayvanlar, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Ekiplerince tek tek kontrol ediliyor.


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