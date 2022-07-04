Kurbanlıklara sıkı denetim

“Kurban Kontrol ve Denetim Birimleri” tarafından denetimler yapılıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, vatandaşların Kurban Bayram’ında sağlıklı ve doğru kurbanlığa ulaşabilmesi için denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Denetimler, Resmi Gazete’de yayımlanan “2022 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ kapsamında” yapılıyor. Buna göre, ilgili bakanlıkların taşra teşkilatlarının katılımıyla il ve ilçelerde oluşturulan kurban hizmetleri komisyonlarınca kurbanlıkların satış ve kesimlerinin yapılacağı geçici yerler belirleniyor.

PASAPORTU OLMAYANA İZİN YOK

Kurban satış yerlerinde, komisyonlarca belirlenen sayıda veteriner hekim, zabıta ve din görevlilerinden oluşan “Kurban Kontrol ve Denetim Birimleri” tarafından denetimler yapılıyor. Kurban satış yerlerine girişte yapılan denetimlerde, hayvanların kulak küpesi olup olmadığı, büyükbaş hayvanların pasaportları, küçükbaş hayvanların nakil belgesi, il dışından gelen hayvanların veteriner sağlık raporları kontrol ediliyor. Küpesi ve belgesi olmayanların yanı sıra gebe veya damızlık dişi hayvanların da kurban verilmiyor.

TÜRKVET’DEN SORGULANIYOR

Hayvanların sağlıklı olup olmadığı ve kurbanlık vasfı taşıyıp taşımadığı da kontrol ediliyor. Tespit ettikleri sorun ve aksaklıklarla ilgili satıcılara uyarılarda bulunan ekipler, satışa çıkarılan kurbanlıklardan, belirlenen şartları taşımayan hayvanlar için gerekli işlemleri yapıyor. Vatandaşlar, Bakanlıkça kullanıma açılan TÜRKVET mobil uygulaması üzerinden küpe numarasını girerek kurbanlık hayvanların ırk, cinsiyet ve yaş bilgilerini sorgulayabiliyor.

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Şap için önlem alındı

Şap ve koyun, keçi vebası hastalığı sebebiyle Bakanlıkça alınan tedbirler kapsamında, Trakya’ya damızlık ve besilik hayvan sevk edilemiyor. Sadece İstanbul’un Avrupa yakasına kurbanlık hayvan sevki, yine Bakanlıkça yayımlanan ilgili genelgelerde belirlenen kriterler çerçevesinde yapılıyor. Kurbanlık hayvan varlığı büyükbaş için 1,2 milyon, küçükbaş için 3,4 milyon olmak üzere yaklaşık 4,6 milyon olarak belirlendi.