Küresel barışın anahtar ülkesi

Türkiye, 72 yıldır üyesi olduğu NATO’ya en çok katkı sağlayan beş ülkeden biri. Afganistan’dan Balkanlara, Afrika’dan Kafkaslara bölgesel ve küresel krizlerde çözüm, barış ve istikrara hizmet eden yaklaşımıyla aktif roller üstlenen Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasında barışın tesisi için de diplomasi kulvarında yoğun bir gayret gösterdi. Türkiye, bölgede barış ve güvenliği tesis etmek hedefi doğrultusunda, Ukrayna ile Rusya arasında barışa yönelik çabalarını 2024 yılında da sürdürdü. Karadeniz’de seyrüsefer güvenliğinin temin edilmesi için yoğun temas ve arabuluculuk çalışmaları yürüttü.

KARADENİZ’İN KUZEYİNDE BARIŞ

Ankara, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi ve barış sonrası yeniden imar çabalarına katkıda bulunulmak için de çalışmalar yürüttü. Bu kapsamda Ankara, Doğu Avrupa ülkeleriyle ikili siyasi ilişkilerini üst düzeyde ziyaretlerle sürdürecek. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sonlandırılması ve bu süreçte savaşın olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi için aktif çaba göstermeye devam edilecek. Gagauzlar ve Kırım Tatarları başta olmak üzere bu ülkelerde yaşayan soydaşların güvenlik ve refahının temini için gayret gösterilecek.

KARABAĞ SAVAŞI SONRASI SÜREÇ

Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki Karabağ Savaşı sonrasında başlayan tüm süreçlerde aktif rol aldı. İki ülkenin diplomasi şeflerini Ankara’da bir araya gelerek Azerbaycan ve Ermenistan arasında devam eden barış müzakerelerini ele aldı. Bu toplantıda Türkiye, Güney Kafkasya’da kalıcı barış ve istikrarın bir an önce sağlanması yönündeki ortak iradeyi bir kez daha teyit etmiş oldu.

SURİYE’DE DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Suriye’de siyasi süreçle istikrarın tesisi ve geri dönüşlerin gönüllü, güvenli ve onurlu bir şekilde sağlanmasına yönelik çalışmalara önem verildi. Aynı zamanda Suriye’yi vekalet savaşlarının sahası olmaktan çıkarma çabalarda sürdürüldü. Beşar Esed’in devrilmesinden sonra Ankara ve Şam arasındaki diplomasi trafiği güçlendi. Ankara, Suriye’nin toprak bütünlüğünün ve birliğinin korunması suretiyle, ihtilafa kalıcı bir siyasi çözüm bulunması ve sahadaki sükunetin muhafazasına yönelik yürütülen çalışmalarda etkin rol aldı. Bu kapsamda BM Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararı temelindeki girişimlere destek olunmaya devam edilecek.



