|
Hayat

Küresel hava yolu yolcu trafiği nisanda yüzde 45,8 arttı

Küresel hava yolu yolcu trafiği, 2023'ün Nisan ayında, 2022'nin aynı ayına oranla yüzde 45,8 artış göstererek, salgın öncesi seviyenin yüzde 90,5'ine ulaştı. Uluslararası seyahatlerde Asya-Pasifik bölgesi, hava trafiğindeki toparlanmada başı çekti.

15:52 . 1/06/2023 Perşembe
AA
Hava yollarındaki büyüme söz konusu dönemde Kuzey Amerika'da yüzde 34,8, Latin Amerika'da yüzde 25,8 ve Afrika'da yüzde 53,5 olarak kaydedildi.

Hava yollarındaki büyüme söz konusu dönemde Kuzey Amerika'da yüzde 34,8, Latin Amerika'da yüzde 25,8 ve Afrika'da yüzde 53,5 olarak kaydedildi.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), nisan ayına ilişkin küresel toplam yolcu talebi istatistiklerini içeren piyasa analizini yayımladı.

Buna göre, uluslararası hava taşımacılığına olan güçlü talep nisanda devam etti.

Yolcu trafiğini temsil eden ücretli yolcu kilometre (RPK), nisanda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45,8 yükseldi. Böylece nisanda kilometre başı yolcu geliri, Kovid-19 salgınından önceki seviyenin yüzde 90,5'ine ulaştı.

Kilometre başına yolcu geliri nisanda 2022'nin aynı ayına göre uluslararası seyahatlerde yüzde 48, yurt içi yolculuklarda ise yüzde 42,6 artış gösterdi.

Uluslararası seyahatlerde Asya-Pasifik bölgesi, hava trafiğindeki toparlanmada başı çekti.

Asya-Pasifik hava yolları trafiği nisanda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 192,7 artarken, Avrupa ve Orta Doğu'da bu artış sırasıyla yüzde 22,6 ve yüzde 38 oldu.

Hava yollarındaki büyüme söz konusu dönemde Kuzey Amerika'da yüzde 34,8, Latin Amerika'da yüzde 25,8 ve Afrika'da yüzde 53,5 olarak kaydedildi.



#hava yolu
#uluslararası
#yolcu
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Mevlüt Çavuşoğlu kimdir?