THY en güçlü hava yolu markaları sıralamasında 8. sıraya yükseldi

"2022 yılına kıyasla markamızı 23 basamak birden yukarıya taşıdığımız için ayrı bir mutluluk yaşıyoruz. Bu başarıda pay sahibi olan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Ülkemizin milli bayrak taşıyıcısı olmanın verdiği sorumlulukla ve dünyanın en çok ülkesine uçan hava yolu olmanın gücüyle markamızı daha nice başarılarla buluşturmaya devam edeceğiz"