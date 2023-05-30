|
Ekonomi

THY en güçlü hava yolu markaları sıralamasında 8. sıraya yükseldi

Türk Hava Yolları (THY), uluslararası lider marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'in 2023 yılının "Küreselde En Güçlü Hava Yolu Markaları" araştırmasında 78,1 puan ile 8. sırada yer aldı.

13:51 . 30/05/2023 Salı
AA
THY uçağı

THY uçağı

THY açıklamasına göre, bayrak taşıyıcı marka, 2022 yılında bu kategoride 31. sırada yer alırken önemli bir ivme kazanarak bu yıl ilk 10 sıralaması içerisine girdi. Dünyanın önde gelen bağımsız marka değerleme ve danışmanlık şirketi olan Brand Finance, 1996 yılından beri pazarlama ile finansman arasında köprü kurma amacını taşıyor.

20 yıldan daha uzun bir süredir markaların finansal değerini hesaplayan şirket, her yıl dünyanın en büyük 5 bin markasını değerlendiriyor ve bu markaları ülke ve sektör bazında sıralayarak yılda yaklaşık 100 rapor hazırlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, küresel hava yolları arasında "En Güçlü Hava Yolu Markaları’" sıralamasında 8. sıraya yükselmekten gurur duyduklarını ifade etti.

Bolat,
"2022 yılına kıyasla markamızı 23 basamak birden yukarıya taşıdığımız için ayrı bir mutluluk yaşıyoruz. Bu başarıda pay sahibi olan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Ülkemizin milli bayrak taşıyıcısı olmanın verdiği sorumlulukla ve dünyanın en çok ülkesine uçan hava yolu olmanın gücüyle markamızı daha nice başarılarla buluşturmaya devam edeceğiz"
açıklamasını yaptı.
#THY
#Ahmet Bolat
#Brand Finance
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Cumhurbaşkanı Seçimi kesin sonuçları 1 Haziran'da ilan edilecek