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THY Türk Mutfağı Haftası'nı kutluyor

Türk Hava Yolları (THY), Türk Mutfağı Haftası'nı, özel olarak gerçekleştirdiği etkinlik kapsamında seçili uçuşları ve özel yolcu salonlarında lezzet şölenleri ve özel etkinliklerle kutluyor.

11:49 . 24/05/2023 Çarşamba
AA
Farklı kıtalarda Türk mutfağının kadim tarihi ve eşsiz tarifleri yolcularla buluşturuluyor.

Farklı kıtalarda Türk mutfağının kadim tarihi ve eşsiz tarifleri yolcularla buluşturuluyor.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, sayısız medeniyetle etkileşim sağlanarak şekillenen Türk lezzetleri, engin kültürel birikimi günümüze taşıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda 21-27 Mayıs'ta kutlanan Türk Mutfağı Haftası kapsamında, ödüllü ikramlarıyla ön plana çıkan THY tarafından özel etkinlikler yapılıyor.

Dünyada en çok ülkeye uçan milli hava yolu şirketi, seçili uçuşlarda ve özel yolcu salonlarında Türk mutfağının seçkin lezzetlerine yer vererek, yolcularının Türk mutfağının yeme içme kültürünü daha yakından tanımasını sağlıyor.

Bu yıl ana teması "Sürdürülebilir Türk Mutfağı: Atıksız, Geleneksel, Sağlıklı" olarak belirlenen ve 2. kez düzenlenen haftanın özel etkinliklerinde UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nın gastronomi şehirlerinden Hatay'ın menüsü tanıtılıyor.

THY'nin seçili uçuşlarında verilen ikram menülerinin Türk mutfağını yansıtan özel lezzetler ile hazırlanması, reyhan, demirhindi ve gül şerbeti ikramında bulunulması planlanıyor.

Türk Mutfağı Haftası hakkında bilgi veren menü kartı tasarımı gibi uygulamalarla farklı destinasyonlara seyahat eden yolcular, bu özel etkinlik hakkında bilgilendirilerek farkındalık sağlanıyor.


Yolcu salonlarında Türk mutfağına özel ikram


İstanbul Havalimanı'nda yer alan "THY Business Lounge"da düzenlenen etkinliklerin yanı sıra THY tarafından hizmet verilen New York, Miami, Washington, Nairobi ve Bangkok'ta bulunan özel yolcu salonlarında Türk mutfağından özel ikramlara ve tanıtımlara yer veriliyor.

Böylece farklı kıtalarda Türk mutfağının kadim tarihi ve eşsiz tarifleri yolcularla buluşturuluyor.



#THY
#Türk mutfağı
#Türk Mutfağı Haftası
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