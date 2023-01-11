Hayat Küresel ısınma alarmı 2022de okyanus sıcaklıkları en yüksek seviyeye yükseldi
AKTÜEL

Küresel ısınma alarmı: 2022'de okyanus sıcaklıkları en yüksek seviyeye yükseldi

İklim değişikliğine yönelik bir araştırmaya göre 2022'de dünya genelinde okyanus sıcaklıkları en yüksek seviyeye yükseldi. İnsanlık net sıfır emisyona ulaşana kadar, okyanusların ısınması ve aşırı hava koşulları artmaya devam edecek.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Küresel ısınma alarmı: 2022de okyanus sıcaklıkları en yüksek seviyeye yükseldi
Okyanus sıcaklıkları 2022’de rekor seviyeye ulaştı.

Guardian'ın haberine göre, çok sayıda bilim insanından oluşan ekibin yaptığı araştırmada, insan kaynaklı emisyonlardan kaynaklanan ısıyı emen okyanusların 2022’de en yüksek sıcaklığa ulaştığı ve bunun iklim sisteminde derin değişimlere yol açtığı belirtildi.

ABD'de St. Thomas Üniversitesi'nden Prof. John Abraham, küresel ısınmanın yüzde 90’dan fazlasının okyanuslara gittiğini belirterek, "Okyanusların ısınması sebebiyle daha aşırı hava koşulları yaşıyoruz. Bunun tüm dünyada korkunç etkileri var." dedi.

1958'den itibaren tutulan kayıtlar, 1990'dan itibaren ısınmanın hızlanmasıyla birlikte okyanus sıcaklığında önemli bir artış olduğunu gösteriyor.

  • Araştırmaya göre okyanusların ısınması ve aşırı hava koşulları üzerindeki etkilerinin, insanlık net sıfır emisyona ulaşana kadar artacağı belirtildi.

Orta enlem Pasifik ve Atlantik okyanuslarındaki yoğun ısınmayla birlikte Kuzey Yarımküre'de rekor kıran sıcak hava dalgaları ve kuraklık olaylarının arttığı aktarıldı.

Dünya Meteoroloji Örgütü ekimde tüm ana sera gazlarının atmosferik konsantrasyon oranının rekor seviyelere ulaştığını bildirmişti.

Söz konusu araştırma, "Advances in Atmospheric Sciences" isimli hakemli dergide yayımlandı.

ABD İklim Özel Temsilcisi John Kerry'den 'küresel iklim krizi' uyası: Daha fazla hasar oluşacak
HAYAT
ABD İklim Özel Temsilcisi John Kerry'den 'küresel iklim krizi' uyası: Daha fazla hasar oluşacak

Dikkat çeken rapor: Haftada en fazla iki hamburger tüketin
HAYAT
Dikkat çeken rapor: Haftada en fazla iki hamburger tüketin

Duştan 1 dakika erken çık 18 ton su tasarrufu yap
HAYAT
Duştan 1 dakika erken çık 18 ton su tasarrufu yap
Zirvede Fenerbahçe var

Zirvede Fenerbahçe var

TFF, kulüplerin harcama limitlerini resmi sitesinden açıkladı.
İnsanlığın geleceği tehlike altında

İnsanlığın geleceği tehlike altında

​Kriz derinleşiyor: Dünya genelinde rekor seviyeye ulaştı.
AK Partili Akbaşoğlu açıkladı: Sözleşmelilere kadro düzenlemesi Meclise geliyor

​'Bu daha fragman siz gala gecesine gelin demişti: Cezası belli oldu.

​'Her şey kırılma noktasında ve daha fazla yağmur geliyor.'

​Milli Muharip Uçak için dikkat çeken açıklama: Geri sayım başladı.

​Sezon başında yaşanan olay takımı bugünlere taşıdı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.