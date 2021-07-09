Hayat Küresel ısınma nedeniyle her yıl 5 milyon insan ölüyor
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Küresel ısınma nedeniyle her yıl 5 milyon insan ölüyor

Uzmanlar, son 20 yılda küresel ısınma kaynaklı sıcaklıklardan ötürü her yıl 5 milyon insanın öldüğünü tespit etti.

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​Küresel ısınma nedeniyle her yıl 5 milyon insan ölüyor
Sıcaklık artışıyla ilgili en yüksek ölüm oranı Doğu Avrupa'da tespit edilirken, soğukla ilgili ölüm oranıysa Sahra altı Afrika'da kaydedildi.

Küresel ısınma nedeniyle Dünya'nın ortalama sıcaklıkları sürekli olarak artıyor, bunun sonucunda buzullar yavaş yavaş yok oluyor ve Dünya tehlikeye doğru ilerliyor. Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO); 2020 yılında dünyanın, 2016 ve 2019'un ardından üçüncü en sıcak yılını yaşadığını açıklamıştı.

HER YIL 5 MİLYON İNSAN ÖLÜYOR

Lancet Planetary Health dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, küresel ısınmanın getirdiği sıcaklık artışı sebebiyle her yıl dünyada 5 milyon insan ölüyor. Monash Üniversitesi'nden Prof. Yuming Guo'nun öncülük ettiği araştırmada, 2000-2019 arasında 43 ülke ve 750 bölgedeki ölüm ve hava durumu mercek altına alındı. Araştırma sonuçlarına göre, ele alınan 20 yıl içerisinde her yıl 5 milyon insanın yalnızca sıcaklık sebebiyle öldüğü kaydedildi. Bu da yıllık küresel ölümlerin yüzde 9,4'üne karşılık geliyor. Söz konusu ölümler, yalnızca sıcak havalardan değil soğuk havalardan da kaynaklanıyor. Öte yandan Guo, soğuk hava ölümlerinin azalmakta olduğunu söylüyor. Sıcaklık artışıyla ilgili en yüksek ölüm oranı Doğu Avrupa'da tespit edilirken, soğukla ilgili ölüm oranıysa Sahra altı Afrika'da kaydedildi.

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"DAHA FAZLA ÖLÜM GÖRECEĞİZ"

Prof. Yuming Guo, "Gelecekte, soğuğa bağlı ölümler azalmaya devam edecek, ancak ısıya bağlı ölümler artmaya devam edeceğinden, bu bir kırılma noktası olacağı anlamına geliyor. Avrupa'da zaten sıcaklıklarla ilişkili ölüm oranlarında genel bir artış yaşanıyor. İklim değişikliğinin önüne geçmek için herhangi bir önlem almazsak, daha fazla ölüm göreceğiz.” ifadelerini kullandı.

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