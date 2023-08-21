Kurslara da rehberlik geliyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından devlet okullarında okuyan öğrencilerin eğitimine katkı sunulması amacıyla başlatılan destekleme ve yetiştirme kurslarında artık rehberlik öğretmeni ve psikolojik danışmanlar da görev alacak. Kurslarla ilgili ölçme ve değerlendirme süreçlerinin takibi bu öğretmenler tarafından yapılacak. Öğrencilerin ders programları rehber öğretmen veya psikolojik danışman tarafından hazırlanacak.