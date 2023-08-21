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Kurslara da rehberlik geliyor

Millî Eğitim Bakanlığı’nda görev yapan rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlar okullarda açılan destekleme ve yetiştirme kurslarında görev alabilecek. Bu düzenleme ile kurslarda sunulan öğretim hizmetlerinin niteliğinin artırılması planlanıyor.

Haber Merkezi
04:00 . 21/08/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından devlet okullarında okuyan öğrencilerin eğitimine katkı sunulması amacıyla başlatılan destekleme ve yetiştirme kurslarında artık rehberlik öğretmeni ve psikolojik danışmanlar da görev alacak. Kurslarla ilgili ölçme ve değerlendirme süreçlerinin takibi bu öğretmenler tarafından yapılacak. Öğrencilerin ders programları rehber öğretmen veya psikolojik danışman tarafından hazırlanacak.

10 SINIFA BİR ÖĞRETMEN

Rehber öğretmen veya psikolojik danışmanlar kurslarda öğrencilerin sosyal, duygusal, akademik ve kariyer gelişim alanlarında ihtiyaç duydukları bilgileri bireysel çalışmalar, grup çalışmaları yoluyla öğrencilerle paylaşacak. Her 10 sınıfa bir rehberlik öğretmeni veya psikolojik danışman, 10 sınıfı geçen okullarda ise ikinci bir rehberlik öğretmeni veya psikolojik danışman görevlendirilecek.



#Eğitim
#Milli Eğitim Bakanlığı
#rehber öğretmen
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