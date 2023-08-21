Kurslara da rehberlik geliyor

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından devlet okullarında okuyan öğrencilerin eğitimine katkı sunulması amacıyla başlatılan destekleme ve yetiştirme kurslarında artık rehberlik öğretmeni ve psikolojik danışmanlar da görev alacak. Kurslarla ilgili ölçme ve değerlendirme süreçlerinin takibi bu öğretmenler tarafından yapılacak. Öğrencilerin ders programları rehber öğretmen veya psikolojik danışman tarafından hazırlanacak.
10 SINIFA BİR ÖĞRETMEN
Rehber öğretmen veya psikolojik danışmanlar kurslarda öğrencilerin sosyal, duygusal, akademik ve kariyer gelişim alanlarında ihtiyaç duydukları bilgileri bireysel çalışmalar, grup çalışmaları yoluyla öğrencilerle paylaşacak. Her 10 sınıfa bir rehberlik öğretmeni veya psikolojik danışman, 10 sınıfı geçen okullarda ise ikinci bir rehberlik öğretmeni veya psikolojik danışman görevlendirilecek.