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Hayat

Kurtarma gönüllüsü enkazdan çıkardığı kediyi sahiplendi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da arama kurtarma çalışmalarına AKUT ekibiyle katılan Berk İşbilir, enkazdan çıkardığı kedi yavrusunu Aydın'a getirdi. 34 yaşındaki İşbilir, "Zeze ile göz temasını kurunca, 'Benle geliyorsun başka çaren yok' dedim" diye konuştu.

14:57 . 22/02/2023 Çarşamba
AA
Kurtarma gönüllüsü Berk İşbilir, enkazdan çıkardığı minik kediyi sahiplenerek memleketi aydına getirdi.

Kurtarma gönüllüsü Berk İşbilir, enkazdan çıkardığı minik kediyi sahiplenerek memleketi aydına getirdi.

AKUT görevlisi Berk İşbilir, Hatay'da arama kurtarma çalışmalarına katıldı. İşbilir, enkaz altında yürüttüğü çalışmalar sırasında yavru kedilere rastladı. Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan 34 yaşındaki İşbilir, görevinin son gününde, ekip arkadaşlarıyla iki kedi yavrusunu kurtardı. Yavrularından birini İşbilir, diğerini de bir başka arama kurtarma gönüllüsü sahiplendi.

Kediyle Aydın'a döndü

Yaklaşık 16 saat süren kara yolculuğunda kucağından bir an olsun ayırmadığı kediyle Aydın'a dönen İşbilir, yavruya Brezilyalı yazar Jose Mauro de Vasconcelos'un "Şeker Portakalı" romanındaki bir karakterden esinlenerek "Zeze" ismini verdi. Berk İşbilir, arama kurtarma çalışmalarında deprem bölgesinde birçok acı olaya tanık olduğunu belirtti.

"Kardeşiyle birlikte enkazdan çıkardık"

Depremde hayvanların da enkaz altında kaldığını anlatan İşbilir, şöyle konuştu: Kardeşiyle birlikte enkazdan çıkardık. Sonrasında yapacak bir şey yok; o da bir can. Orada bırakabileceğimiz, ilgilenebilecek kimse yoktu. Çıkardığımızda yaklaşık 5 haftalık gibi bir durumdaydı. Sahiplendim. Daha önceden de tekir kedim vardı. 'İyi kötü birazcık herhalde bakabilirim' dedim.

"Göz temasını kurunca 'benle geliyorsun' dedim"

İşbilir, kurtarma esnasında insan çıkarmaya odaklansalar da hayvanları unutmadıklarını belirterek, "Zeze fazla oyuncu, çok yaramaz. Zeze ile göz temasını kurunca, 'Benle geliyorsun başka çaren yok' dedim. Aldım ve getirdim." ifadesini kullandı.



#Berk İşbilir
#akut
#maraş
#aydın
2 saat önce
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Kurtarma gönüllüsü enkazdan çıkardığı kediyi sahiplendi
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