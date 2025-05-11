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Kurtlar Vadisi'nde Cerrahpaşalıların ablasıydı: Son hali görenleri şaşırttı

Kurtlar Vadisi'nde Cerrahpaşalıların ablasıydı: Son hali görenleri şaşırttı

14:4011/05/2025, Pazar
G: 11/05/2025, Pazar
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Türk televizyon tarihine damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinde “Cerrahpaşalıların ablası” karakteriyle hafızalarda yer eden Sivga Gerez, uzun süredir ekranlardan uzak yaşıyordu. Sessizliğini sosyal medyada yaptığı dikkat çekici paylaşımla bozan Gerez, hem fiziksel hem de manevi olarak bir dönüşüm sürecine girdiğini ifade etti.

Gerez, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda tamamen kazıttığı saçlarıyla poz verdi. Altına ise şu ifadeleri not düştü: “Ayna bana ne söylüyor? Güçlü bir kadın. Kırılmış, dağılmış, toparlanmış, yeniden başlamış, vazgeçmemiş...”

Bu mesaj, birçok takipçisi tarafından “yeniden doğuş” olarak yorumlandı.


Kanser teşhisi konuldu

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Gerez sosyal medya hesabından kendisine kanser teşhisi konduğunu duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kanserle savaşımız başlamıştır. En güzel şekilde uğurlayıp göndereceğiz biiznillah,” dedi.

Takipçileri ikiye bölündü

Paylaşım sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, yorumlar da ikiye bölündü. Bir kesim Gerez’in cesur kararını takdir ederken, bazıları ise değişimin radikal olduğunu savundu. Ancak ortak görüş, oyuncunun geçirdiği dönüşümün sadece dış görünüşle sınırlı olmadığı yönünde oldu.

Gerez’den yeni projelere açık kapı

Kendisiyle ilgili gelen mesajlara teşekkür eden Gerez, oyunculuğa geri dönüp dönmeyeceği sorularına ise açık kapı bıraktı. “Her şey zamanı geldiğinde” notunu düşen sanatçının, yakın zamanda yeni bir projeyle hayranlarının karşısına çıkabileceği konuşuluyor.

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