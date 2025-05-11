Gerez, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda tamamen kazıttığı saçlarıyla poz verdi. Altına ise şu ifadeleri not düştü: “Ayna bana ne söylüyor? Güçlü bir kadın. Kırılmış, dağılmış, toparlanmış, yeniden başlamış, vazgeçmemiş...”

Bu mesaj, birçok takipçisi tarafından “yeniden doğuş” olarak yorumlandı.





Kanser teşhisi konuldu

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Gerez sosyal medya hesabından kendisine kanser teşhisi konduğunu duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kanserle savaşımız başlamıştır. En güzel şekilde uğurlayıp göndereceğiz biiznillah,” dedi.

Takipçileri ikiye bölündü

Paylaşım sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, yorumlar da ikiye bölündü. Bir kesim Gerez’in cesur kararını takdir ederken, bazıları ise değişimin radikal olduğunu savundu. Ancak ortak görüş, oyuncunun geçirdiği dönüşümün sadece dış görünüşle sınırlı olmadığı yönünde oldu.

Gerez’den yeni projelere açık kapı