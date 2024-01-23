Kurtlar Vadisi'nin 'Cerrahpaşalı'sıydı: Ünlü oyuncudan acı haber

Ses sanatçısı ve magazin yazarı Onur Akay, geçtiğimiz kasım ayında Yeşilçam emektarlarından usta oyuncu Ergin Duru’nun kalp krizi geçirdiğini, "Yeşilçam’ın emektar oyuncularından Ergin Duru kalp krizi sonucu hastaneye kaldırıldı. 60 yaşındaki oyuncumuz maalesef entübe edildi ve yaşam savaşı veriyor. Kendisine acil şifalar dilerken, sizlerin de oyuncumuza dualarınızda yer vermenizi rica ediyorum" diyerek duyurmuştu.
Cenazesi bugün toprağa verilecek
Onur Akay, Ergin Duru'nun geçtiğimiz pazar günü hayatını kaybettiğini duyurdu. Cenazenin bugün toprağa verileceğini de bildiren Akay, kendi internet sitesinden duyurduğu haberde şöyle yazdı:
Ergin Duru kimdir?
Yeşilçam filmlerinin emektar oyuncularından Ergin Duru, 1963 yılında Eskişehir'de dünyaya geldi.
Ergin Duru, Kurtlar Vadisi (2003) adlı TV dizisinde canlandırdığı "Cerrahpaşalı Hüseyin" rolüyle tanındı.
Yer aldığı diğer bazı önemli yapımlar arasında ise; Kaygısızlar, Karışık Pizza, Türkler Çıldırmış Olmalı (2009) ve Abuzer Kadayıf (2000) sayılabilir.