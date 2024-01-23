Kurtlar Vadisi'nin 'Cerrahpaşalı'sıydı: Ünlü oyuncudan acı haber

Dünya "Epstein" dava dosyalarında ortaya çıkan şoke eden skandalları konuşuyor. ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan ve hapishanede ölü bulunan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'in kurduğu fuhuş ağı dosyasındaki gizlilik kararının kalkmasının ardından ortaya çıkan isimler gündeme bomba gibi düştü. Prenslerden sanatçılara siyasetçilerden Mossad'a uzanan ifşaların yer aldığı Epstein skandalının yankıları sürerken, Kurtlar Vadisi'ndeki meşhur sahne akıllara geldi. Pedofili ve istismar şebekesinin amaçlarından birinin de çocuklardan "adrenokrom" hücreli kan alarak zenginlerin ömrünü uzatmak olduğu iddia edilmişti. Kurtlar Vadisi dizisinde bahse konu olan olayın işlendiği ortaya çıktı. İşte yeniden gündem olan o sahne...