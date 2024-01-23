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Hayat

Kurtlar Vadisi'nin 'Cerrahpaşalı'sıydı: Ünlü oyuncudan acı haber

'Kurtlar Vadisi' dizisinde Cerrahpaşalı Hüseyin karakterini canlandıran Yeşilçam emektarlarından Ergin Duru geçtiğimiz kasım ayında kalp krizi geçirerek entübe edilmişti. Uzun süredir yaşam mücadelesi veren usta oyuncu Ergin Duru'nun hayatını kaybettiği öğrenildi.

10:18 - 23/01/2024 Salı
Güncelleme: 12:24 - 23/01/2024 Salı
Yeni Şafak
Ergin Duru Kurtlar Vadisi'ndeki 'Cerrahpaşalı Hüseyin' rolüyle tanındı.
Ergin Duru Kurtlar Vadisi'ndeki 'Cerrahpaşalı Hüseyin' rolüyle tanındı.

Ses sanatçısı ve magazin yazarı Onur Akay, geçtiğimiz kasım ayında Yeşilçam emektarlarından usta oyuncu Ergin Duru’nun kalp krizi geçirdiğini, "Yeşilçam’ın emektar oyuncularından Ergin Duru kalp krizi sonucu hastaneye kaldırıldı. 60 yaşındaki oyuncumuz maalesef entübe edildi ve yaşam savaşı veriyor. Kendisine acil şifalar dilerken, sizlerin de oyuncumuza dualarınızda yer vermenizi rica ediyorum" diyerek duyurmuştu.

Cenazesi bugün toprağa verilecek

Onur Akay, Ergin Duru'nun geçtiğimiz pazar günü hayatını kaybettiğini duyurdu. Cenazenin bugün toprağa verileceğini de bildiren Akay, kendi internet sitesinden duyurduğu haberde şöyle yazdı:

"Usta oyuncumuz Ergin Duru, 15 Kasım 2023 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu yoğun bakımda tedavi görüyordu. Kurtlar Vadisi'nin Cerrahpaşalı Hüseyin'i olarak da tanınan Türk sinemasının emektar isimlerinden Ergin Duru, 21 Ocak 2024 Pazar günü hayatını kaybetti. Cenazesi bugün Eskişehir'e gönderildi ve orada ikindi namazı sonrası toprağa verilecek. Mekânı cennet olsun inşallah."

Ergin Duru kimdir?

Yeşilçam filmlerinin emektar oyuncularından Ergin Duru, 1963 yılında Eskişehir'de dünyaya geldi.

Ergin Duru, Kurtlar Vadisi (2003) adlı TV dizisinde canlandırdığı "Cerrahpaşalı Hüseyin" rolüyle tanındı.

Yer aldığı diğer bazı önemli yapımlar arasında ise; Kaygısızlar, Karışık Pizza, Türkler Çıldırmış Olmalı (2009) ve Abuzer Kadayıf (2000) sayılabilir.


Kurtlar Vadisi'nde Epstein detayı: Meğer yıllar önce dizide işlenmiş! Herkes bu sahneyi konuşuyor
Kurtlar Vadisi'nde Epstein detayı: Meğer yıllar önce dizide işlenmiş! Herkes bu sahneyi konuşuyor

Dünya "Epstein" dava dosyalarında ortaya çıkan şoke eden skandalları konuşuyor. ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan ve hapishanede ölü bulunan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'in kurduğu fuhuş ağı dosyasındaki gizlilik kararının kalkmasının ardından ortaya çıkan isimler gündeme bomba gibi düştü. Prenslerden sanatçılara siyasetçilerden Mossad'a uzanan ifşaların yer aldığı Epstein skandalının yankıları sürerken, Kurtlar Vadisi'ndeki meşhur sahne akıllara geldi. Pedofili ve istismar şebekesinin amaçlarından birinin de çocuklardan "adrenokrom" hücreli kan alarak zenginlerin ömrünü uzatmak olduğu iddia edilmişti. Kurtlar Vadisi dizisinde bahse konu olan olayın işlendiği ortaya çıktı. İşte yeniden gündem olan o sahne...


#Kurtlar Vadisi
#Ergin Duru
#Cerrahpaşalı Hüseyin
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