Kurtuluş Hattı galasını yaptı

Milli Mücadele’nin seyrini değiştiren gizli bir operasyonu konu edinen Kurtuluş Hattı sinema filminin galası dün akşam Beyoğlu Belediyesi’nin desteğiyle Atlas Sineması’nda gerçekleşti. Filmde, Atatürk’ün Nutuk’ta “Kendisine teşekkür etmeyi milli ve vatani görev olarak görüyorum” dediği telgraf memuru Hamdi Bey’in hayatından esinleniliyor.
Filmin yapımcılığını Selman Kayabaşı ve Hamdi Erdoğan üstleniyor. Yusuf Aytekin ve Gülsim Ali’nin başrolleri paylaştığı filmin oyuncu kadrosunda Emin Gürsoy, Nizam Namidar, Benian Dönmez, Hamdi Erdoğan, Kaan Turgut, Aybike Turan gibi önemli isimler yer alıyor. Milli Mücadele’nin seyrini değiştiren gizli haberleşme ağının hikayesinin anlatıldığı Kurtuluş Hattı yarın tüm Türkiye’de vizyona girecek.