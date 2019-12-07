Kuruluş Osman dizisindeki hata gözlerden kaçmadı

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, Çarşamba akşamı yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşmuştu. Nefes kesen anların yaşandığı dizinin bir sahnesindeki hata dikkatli izleyicilerin gözünden kaçmadı.

Çekim arasında kuşağına sokmuştu

Senaryosu ve oyuncu kadrosuyla büyük beğeni toplayan dizideki hata bazı izleyicilere pes dedirtti. Burak Özçivit'in kuşağında telefonu fark eden izleyiciler sosyal medyadan dizi ekibini eleştiri yağmuruna tuttu.

Özçivit'in kuşağına sıkıştırdığı telefon izleyicilerin dikkatinden kaçmadı.

İzleyiciler affetmedi

Bazı kullanıcılar, "O telefonu bir zahmet çıkarsaydınız kuşağın içinden. 'Çok para harcadık, Hollywood ile yarışacak prodüksiyonumuz var' diyorsunuz böyle hatalar yapıyorsunuz, gerçi onca hatanın için bu ne ki" diyerek daha dikkatli olması gerektiğini vurguladılar.

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