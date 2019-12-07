Hayat Kuruluş Osman dizisindeki hata gözlerden kaçmadı
TELEVİZYON

Kuruluş Osman dizisindeki hata gözlerden kaçmadı

Reyting rekorları kıran Kuruluş Osman dizisinde Burak Özçivit'in beline sıkıştırdığı cep telefonu unutulması ve görüntülerde telefonun görünmesi sosyal medyanın diline düştü. Yaşanan tatsız durum fenomen dizi Game of Thrones dizisinde unutulan kahve bardağına benzetildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey, karakterini Burak Özçivit canlandırıyor.
Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey, karakterini Burak Özçivit canlandırıyor.

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, Çarşamba akşamı yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşmuştu. Nefes kesen anların yaşandığı dizinin bir sahnesindeki hata dikkatli izleyicilerin gözünden kaçmadı.

Çekim arasında kuşağına sokmuştu

Senaryosu ve oyuncu kadrosuyla büyük beğeni toplayan dizideki hata bazı izleyicilere pes dedirtti. Burak Özçivit'in kuşağında telefonu fark eden izleyiciler sosyal medyadan dizi ekibini eleştiri yağmuruna tuttu.

Özçivit'in kuşağına sıkıştırdığı telefon izleyicilerin dikkatinden kaçmadı.

İzleyiciler affetmedi

Bazı kullanıcılar, "O telefonu bir zahmet çıkarsaydınız kuşağın içinden. 'Çok para harcadık, Hollywood ile yarışacak prodüksiyonumuz var' diyorsunuz böyle hatalar yapıyorsunuz, gerçi onca hatanın için bu ne ki" diyerek daha dikkatli olması gerektiğini vurguladılar.

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