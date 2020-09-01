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Hayat Kuruluş Osman dizisine yeni bir transfer daha Bozdağ Film duyurdu
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Kuruluş Osman dizisine yeni bir transfer daha: Seçkin Özdemir kimdir?

Kuruluş Osman dizisine yeni bir transfer daha: Bozdağ Film duyurdu

İkinci sezon bölümleriyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Kuruluş Osman dizisi, bombaları art arda patlatmaya devam ediyor. Usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın ardından genç oyuncu Seçkin Özdemir’in de Kuruluş Osman’ın kadrosuna katıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Seyirciden büyük ilgi gören ve reyting rekorları kıran ilk sezonunun ardından ikinci sezon çekimlerine devam ediyor. Yeni sezon için hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren “Kuruluş Osman” güçlü isimleri kadrosuna katıyor.

Hangi ünlü isimlerin Kuruluş Osman kadrosuna katıldığımerak konusu.

Dizinin yeni sezonunda Cüneyt Arkın katılmasının ardından Erkan Avcı ve Kanbolat Görkem Arslan’ın da rol alacağı geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı.

Kuruluş Osman kadrosuna yeni bir isim
HAYAT
Kuruluş Osman kadrosuna yeni bir isim

Kuruluş Osman kadrosunu hangi ünlü oyuncu katıldı?

Bozdağ Film'den yapılan yeni açıklamaya göre başarılı bir oyuncu daha Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldı.

Kuruluş Osman dizisindeki hata gözlerden kaçmadı
HAYAT
Kuruluş Osman dizisindeki hata gözlerden kaçmadı
  • Bozdağ Film'den yapılan açıklamada Seçkin Özdemir'in transferi şu ifadelerle duyuruldu:
  • Kuruluş Osman güçlü isimleri kadrosuna katmaya devam ediyor. Yeni sezona yeni isimlerle hazırlanan Kuruluş Osman kadrosuna Seçkin Özdemir dahil oldu. Kendisine ve sevenlerine Bozdağ Film Ailesi olarak hoş geldiniz diyoruz.

Seçkin Özdemir

Kuruluş Osman dizisine yeni sezonda katılan ünlü isimler kimler?
FOTOĞRAF 9
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Kuruluş Osman’ın yeni sezon tarihi için geri sayım devam ediyor.
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Reyting rekorları kıran ve Osman Gazi'nin hayatını ele alan Kuruluş Osman'ın yeni sezon çekimleri hız kesmeden sürüyor.
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İkinci sezonuyla kaldığı yerden devam edecek olan Kuruluş Osman’ın kadrosuna yeni karakterler dahil olacak.
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Atv'nin çarşamba akşamları yayınlanan dizisi 'Kuruluş Osman'ın ikinci sezon hazırlıkları sürerken, oyuncu kadrosuna yeni isimler eklenmeye devam ediyor.
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Kuruluş Osman dizisine yeni sezonda katılan ünlü isimler kimler?
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Oyuncu Cüneyt Arkın, reyting rekorları kıran ve Osman Gazi'nin hayatını ele alan Kuruluş Osman'ın kadrosuna dahil oldu. Bu haberle Türk dizi tarihinin en büyük transferi gerçekleşmiş oldu. Arkın, Aksakallıların reisi rolünü canlandıracak.
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Önümüzdeki günlerde ikinci sezonuyla Atv ekranında seyirci karşısına çıkacak olan dizi, kadrosuna Kanbolat Görkem Arslan’ı da ekledi.
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En son TRT'de yayınlanan Şampiyon dizisinde rol alan Erkan Avcı, yeni sezonda Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna dahil edildi.
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Son olarak ünlü oyuncu Seçkin Özdemir’in de Kuruluş Osman’ın kadrosuna katıldığı açıklandı. Özdemir, dizide sürpriz bir karaktere hayat verecek.
Kuruluş Osman dizisine yeni sezonda katılan ünlü isimler kimler?
Reyting rekorları kıran ve Osman Gazi'nin hayatını ele alan Kuruluş Osman'ın yeni sezon çekimleri hız kesmeden devam ediyor. Yeni yayın döneminde pek çok ünlü ismi de bünyesine katılan Kuruluş Osman'ın yeni bölümleri merakla bekleniyor. Peki, Kuruluş Osman dizisine yeni sezonda katılan ünlü isimler kimler?


Seçkin Özdemir Kimdir?

Seçkin Özdemir, 25 Ağustos 1981 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Birçok dizide rol alan Seçkin Özdemir iki sinema filminde de rol aldı. Kariyerine radyo programcılığı yaparak adım atan Seçkin Özdemir çeşitli illerde DJ'lik yaparak kariyerini sürdürdü. Müjdat Gezen Sana Merkezi'nde aldığı tiyatro eğitiminin ardından çeşitli reklam filmlerinde oynayan yakışıklı oyuncu ilk dizi deneyimini ise ATV ekranında yayınlanan Yaban Gülü adlı dizide Burak karakterine hayat vererek adım attı.

Engin Altan Düzyatan'dan 'Kuruluş Osman' açıklaması: Haberimiz yok yani
HAYAT
Engin Altan Düzyatan'dan 'Kuruluş Osman' açıklaması: Haberimiz yok yani

Seçkin Özdemir'in rol aldığı yapımlar:

Başkent İletişim Akademisi'nde aldığı oyunculuk eğitiminin ardından, 2011 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde Hürrem Sultan'ın sevgilisi "Leo" karakterini canlandırdı. Özdemir, "Al Yazmalım" isimli dizide Özge Özpirinçci ile birlikte başrol oynadı. 2013 yılı Mart ayında başlayan ve "I'm Sorry, I Love You" adlı bir Kore dizisinden uyarlanan "Bir Aşk Hikayesi" adlı dizide Damla Sönmez ile başrol oynadı. 2014 yılı Aralık ayında başlayan "Günahkar" dizisinde Gülcan Arslan ve Hazal Filiz Küçükköse ile başrol oynadı. 2015 yılında başlayan ''Racon: Ailem İçin" dizisinde Mehmet Aslantuğ, Hande Doğandemir ve Barış Arduç ile kamera karşısına geçti. Dizi reyting düşüklüğü nedeniyle yayından kaldırıldı. 2015 yılında Show TV'de "Acı Aşk" başlıklı diziye başladı. Dizi, 13 Mart 2016'da 13'üncü bölümde ekranlara veda etti. Star Tv'nin fenomen dizisi "Kiralık Aşk"ın ikinci sezonunda "Pamir Marden" karakteriyle ekranlara geri döndü.

Son yılların en büyük transferi: Cüneyt Arkın Kuruluş Osman'da oynayacak
FOTOĞRAF 6
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Bozdağ Film tarafından hayata geçirilen, yurt içinde ve yurt dışında izlenme rekorları kıran Kuruluş Osman'ın kadrosuna Türk Sinemasının önde gelen isimlerinden Cüneyt Arkın katılıyor.
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ADBA TV'nin haberine göre Cüneyt Arkın, bu sezon Aksakallıların reisi olarak Kuruluş Osman izleyicileri ile buluşacak.
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Kuruluş Osman sezon boyunca aldığı reytinglerle büyük bir başarıya imza atmıştı.
Title
Yeni sezonu merakla beklenen dizi uzun yıllardır ekrandan uzak kalan usta isim Cüneyt Arkın'ı kadrosuna katarak ikinci sezonunda da iddiasını ortaya koymuş oldu.
Title
Title
Son yılların en büyük transferi: Cüneyt Arkın Kuruluş Osman'da oynayacak
Oyuncu Cüneyt Arkın, reyting rekorları kıran ve Osman Gazi'nin hayatını ele alan Kuruluş Osman'ın kadrosuna dahil oldu. Bu haberle Türk dizi tarihinin en büyük transferi gerçekleşmiş oldu. Arkın, Aksakallıların reisi rolünü canlandıracak.


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