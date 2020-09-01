Kuruluş Osman dizisine yeni bir transfer daha: Bozdağ Film duyurdu

Seyirciden büyük ilgi gören ve reyting rekorları kıran ilk sezonunun ardından ikinci sezon çekimlerine devam ediyor. Yeni sezon için hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren “Kuruluş Osman” güçlü isimleri kadrosuna katıyor.
Hangi ünlü isimlerin Kuruluş Osman kadrosuna katıldığımerak konusu.
Dizinin yeni sezonunda Cüneyt Arkın katılmasının ardından Erkan Avcı ve Kanbolat Görkem Arslan’ın da rol alacağı geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı.
Kuruluş Osman kadrosunu hangi ünlü oyuncu katıldı?
Bozdağ Film'den yapılan yeni açıklamaya göre başarılı bir oyuncu daha Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldı.
Kuruluş Osman güçlü isimleri kadrosuna katmaya devam ediyor
Yeni sezona yeni isimlerle hazırlanan Kuruluş Osman kadrosuna Seçkin Özdemir dahil oldu. Kendisine ve sevenlerine Bozdağ Film Ailesi olarak hoş geldiniz diyoruz.#KuruluşOsman yakında Atv’de pic.twitter.com/HkbBv0IvFE
Kuruluş Osman güçlü isimleri kadrosuna katmaya devam ediyor
- Bozdağ Film'den yapılan açıklamada Seçkin Özdemir'in transferi şu ifadelerle duyuruldu:
- Kuruluş Osman güçlü isimleri kadrosuna katmaya devam ediyor. Yeni sezona yeni isimlerle hazırlanan Kuruluş Osman kadrosuna Seçkin Özdemir dahil oldu. Kendisine ve sevenlerine Bozdağ Film Ailesi olarak hoş geldiniz diyoruz.
Seçkin Özdemir Kimdir?
Seçkin Özdemir, 25 Ağustos 1981 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Birçok dizide rol alan Seçkin Özdemir iki sinema filminde de rol aldı. Kariyerine radyo programcılığı yaparak adım atan Seçkin Özdemir çeşitli illerde DJ'lik yaparak kariyerini sürdürdü. Müjdat Gezen Sana Merkezi'nde aldığı tiyatro eğitiminin ardından çeşitli reklam filmlerinde oynayan yakışıklı oyuncu ilk dizi deneyimini ise ATV ekranında yayınlanan Yaban Gülü adlı dizide Burak karakterine hayat vererek adım attı.
Seçkin Özdemir'in rol aldığı yapımlar:
Başkent İletişim Akademisi'nde aldığı oyunculuk eğitiminin ardından, 2011 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde Hürrem Sultan'ın sevgilisi "Leo" karakterini canlandırdı. Özdemir, "Al Yazmalım" isimli dizide Özge Özpirinçci ile birlikte başrol oynadı. 2013 yılı Mart ayında başlayan ve "I'm Sorry, I Love You" adlı bir Kore dizisinden uyarlanan "Bir Aşk Hikayesi" adlı dizide Damla Sönmez ile başrol oynadı. 2014 yılı Aralık ayında başlayan "Günahkar" dizisinde Gülcan Arslan ve Hazal Filiz Küçükköse ile başrol oynadı. 2015 yılında başlayan ''Racon: Ailem İçin" dizisinde Mehmet Aslantuğ, Hande Doğandemir ve Barış Arduç ile kamera karşısına geçti. Dizi reyting düşüklüğü nedeniyle yayından kaldırıldı. 2015 yılında Show TV'de "Acı Aşk" başlıklı diziye başladı. Dizi, 13 Mart 2016'da 13'üncü bölümde ekranlara veda etti. Star Tv'nin fenomen dizisi "Kiralık Aşk"ın ikinci sezonunda "Pamir Marden" karakteriyle ekranlara geri döndü.