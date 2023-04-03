Kuşevi geleneği sergiyle canlandı

Konuyla ilgili açıklama yapan Vakıf Katılım Genel Müdürü Osman Çelik, "Kurumumuzu ülkemizin, ecdadımızın vakfettiği varlıkların ve değerlerin emanetçilerinden biri olarak görüyoruz. Buradan hareketle değerlerimizi gelecek nesillere aktarmak adına sosyal sorumluluk çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bu vizyon doğrultusunda Osmanlı'nın nezaket, zarafet ve iyilik temelleri üzerine kurduğu yaşam felsefesini mimari olarak anlatan ve günümüze kadar ulaşan 'Kuşevleri' projesini sürdürüyoruz. Projeyle, kuşlara barınak olan kuşevi geleneğini yeniden canlandırarak günümüz modern mimari dünyasına entegre etmeyi ve ekolojik olarak da doğaya katkıda bulunmayı amaçlıyoruz" dedi. Sergi, hafta sonu da dahil olmak üzere her gün ziyarete açık olacak.