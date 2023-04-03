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Hayat

Kuşevi geleneği sergiyle canlandı

Kuşevleri geleneğinin günümüzde en güzel örnekleriyle sürdürülmesi amacıyla Vakıf Katılım'ın düzenlediği "Nesilden Nesile Kuşevleri Tasarım Yarışması"nda ödül kazanan ve sergilenmeye layık görülen eserler, Üsküdar'daki Mimar Sinan Galerisi'nde "Mirasımız Kuşevleri" sergisinde ziyarete açıldı.

04:00 . 3/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Mimar Sinan Galerisi

Mimar Sinan Galerisi

Sergi, yarışmaya katılım sağlayan amatör ve profesyonel sanatçıların kuşevleri geleneğini çeşitli üsluplarla yorumladıkları eserlerden oluşuyor. Sergide yer alan birbirinden renkli kuşevleri, ziyaretçilere Anadolu'nun kadim medeniyetinin nadide örneklerinin güncel yorumlarını sunuyor.

Modern mimariye entegre edilebilir

Konuyla ilgili açıklama yapan Vakıf Katılım Genel Müdürü Osman Çelik, "Kurumumuzu ülkemizin, ecdadımızın vakfettiği varlıkların ve değerlerin emanetçilerinden biri olarak görüyoruz. Buradan hareketle değerlerimizi gelecek nesillere aktarmak adına sosyal sorumluluk çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bu vizyon doğrultusunda Osmanlı'nın nezaket, zarafet ve iyilik temelleri üzerine kurduğu yaşam felsefesini mimari olarak anlatan ve günümüze kadar ulaşan 'Kuşevleri' projesini sürdürüyoruz. Projeyle, kuşlara barınak olan kuşevi geleneğini yeniden canlandırarak günümüz modern mimari dünyasına entegre etmeyi ve ekolojik olarak da doğaya katkıda bulunmayı amaçlıyoruz" dedi. Sergi, hafta sonu da dahil olmak üzere her gün ziyarete açık olacak.


#Kuşevleri geleneği
#Vakıf Katılım
#Mimar Sinan Galerisi
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