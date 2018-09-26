Hayat Kuşlar kışı haber verdi
AKTÜEL

Kuşlar kışı haber verdi

Kuş göçü araştırmaları küresel iklim değişikliğini izlemek için ideal bir yöntem olduğunu söyleyen Eymir Kuş Halkalama İstasyonu’nda çalışmalarını sürdüren bilim insanları, "Göç takviminde gözlenen değişimler bir çeşit erken uyarı sistemi. Eylül ayı sonunda rastlanan Kızılgerdan ve Çıvgın erken başlayacak kış koşullarının işareti” değerlendirmesini yaptı.

Haber Merkezi IHA
Eylül ayı sonunda rastlanan Kızılgerdan ve Çıvgın kuşları, kışın erken başlayacağını haber verdi.
Eylül ayı sonunda rastlanan Kızılgerdan ve Çıvgın kuşları, kışın erken başlayacağını haber verdi.

Birçok kuş türünün en önemli göç yolları üstünde bulunan Türkiye, halkalama çalışmalarını genişletmek amacıyla harekete geçti. Düzenli kuş halkalama çalışması yürütülen istasyonların sayısını artırmayı amaçlayan Tarım ve Orman Bakanlığı, üniversitelerle işbirliği yaparak yeni istasyonların devreye girmesini hedefliyor. Bu yönde atılan ilk adımın adresi ise Ankara oldu. 2001-2002 ve 2011-2012 yıllarında da kuş göçü araştırmaları ve halkalama yapılan Eymir Kuş Halkalama İstasyonu, 6 yıl aradan sonra bu yılın İlkbahar döneminde yeniden faaliyete başladı.

AA

35 farklı türden 843 kuş halkalandı

İstasyon, çalışmalarını Sonbahar döneminde de sürdürüyor. Sonbahar dönemi çalışmalarına 8 Eylül’de başlayan istasyonda, ilk iki haftada 35 farklı türden 843 kuş halkalandı. Eymir Kuş Halkalama İstasyonu, yeni dönem çalışmalarında kuşlardan alınan örneklerle moleküler araştırmalar için de bir merkez haline geldi.

AA

İklim değişikliğini izlemek için ideal yöntem

Türkiye Ulusal Halkalama Komisyonu üyesi Prof. Dr. Can Bilgin, kuş göçü araştırmalarının, küresel iklim değişikliğini izlemek için ideal bir yöntem olduğunu vurguladı. Kuş tür kompozisyonu ve sayılarında veya göç takviminde gözlenen değişimlerin bir çeşit erken uyarı sistemi olduğunu belirten Dr. Bilgin, istasyonda halkalanan bazı kuş türlerinin bu konuda dikkate değer bir işaret olabileceğini söyledi. Bilgin, Eymir Gölü’nde bugüne kadar yapılan çalışmalarda Eylül ayı sonunda rastlanan Kızılgerdan ve Çıvgın’ın Eylül ortasında bölgede bulunduğunu belirterek, bu durumun, erken başlayacak kış koşullarının işareti olarak değerlendirilebileceğini dile getirdi.

REKLAM

Ortalama yaşam süresi 78 yıl oldu
HAYAT
Ortalama yaşam süresi 78 yıl oldu

Dünyaca önemli olabilir
HAYAT
Dünyaca önemli olabilir

Karun Hazineleri ait olduğu yerde
HAYAT
Karun Hazineleri ait olduğu yerde

Bursa'dadoğalgaz patlaması

Bursa'dadoğalgaz patlaması

Patlamanın ardından yangın çıktı, müdahale ediliyor.
Suriye'deniki paket daha

Suriye'deniki paket daha

​Afrin'de 2 askerimizi şehit eden 2 terörist Suriye'de yakalandı.
BM'nin nabzı durdu

BM'nin nabzı durdu

Erdoğan 'Birleşmiş Milletler' çağrısı yaptı.
Haddini aştı

Haddini aştı

Trump, Venezuela ordusunu darbeye çağırdı.
Zehir satanlaragöz açtırmayacak

Zehir satanlaragöz açtırmayacak

​İçişleri Bakanlığı hayata geçecek projeyi tanıttı.
Fırsatçılar iş başında

Fırsatçılar iş başında

Fiyatı son iki ay içerisinde 35 lira artış gösterdi.
Günlük 75 lira

Günlük 75 lira

Milyonlarca genci yakından ilgilendiren açıklama.
Her şeyi itiraf etti

Her şeyi itiraf etti

​Adnan Oktar'ın 30 yıllık kara kutusu çözüldü.

'Bu yanlıştan dönün'

'Bu yanlıştan dönün'

Bakan özel sektöre sitem edip çağrıda bulundu.
Affın matematiğihukukçuları böldü

Affın matematiğihukukçuları böldü

​MHP'nin af yasa teklifi yeni bir tartışma başlattı.
Yüzsüzlük!

Yüzsüzlük!

​Kaçak elektrik denetimi yapan ekibe linç girişimi.
Babasına benzetti

Babasına benzetti

Malcolm X'in kızından Erdoğan vurgusu.
Erdoğan için hazırlanıyorlar

Erdoğan için hazırlanıyorlar

​Almanya Erdoğan'ın ziyaretine büyük önem veriyor.
Gezi parasını saklamış

Gezi parasını saklamış

​ABD, FETÖ firarisi Kemal Öksüz hakkında iddianame hazırladı.
Metrobüsler çarpıştı

Metrobüsler çarpıştı

Çarpışmanın ardından bazı yolcular yaralandı.
12 liraya alınıp65 liradan satılıyor

12 liraya alınıp65 liradan satılıyor

Raftaki 53 liralık fiyat farkı üreticiyi isyan ettirdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.