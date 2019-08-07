Hayat Kuşlara adanan bir hayat
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Kuşlara adanan bir hayat

Erzurum'da çocukken annesinin hazırladığı kadayıf dolması karşılığında aldığı kuşlara bakmaya başlayan ve bu hobisi tutku haline dönüşen 49 yaşındaki Selçuk Erinkarlı, şimdiye kadar yüzlerce güvercin besledi. Kuşların peşinde koştururken çatıdan düşen hatta trafik kazası geçiren Erinkarlı, "Herkes 'Arabam, yatlarım olsun' der, ben de 'İki çift iyi kuşum olsun' derim" şeklinde konuştu.

Haber Merkezi AA
Selçuk Erinkarlı
Selçuk Erinkarlı

Erzurum'da oturan 49 yaşındaki Selçuk Erinkarlı, tam bir kuş hayranı. Öyle ki ömrünü kuşlara adamış onlarla vakit geçirebilmek için kazalar dahi atlatmış. Küçük yaşlardayken annesinin hazırladığı kadayıf dolması karşılığında bir çift kuş satın alarak güvercin beslemeye beslemeye başlayan Erinkarlı'nın hobisi zamanla tutku haline dönüşmüş.

3 ay yoğun bakımda kaldı

Güvercin yakalamak için çıktığı 4 katlı binanın çatısından düşüp 3 ay yoğun bakımda kalan, kuş takibi sırasında arabanın çarpması sonucu ayağı, kolu ve burnunda kırıklar oluşan Erinkarlı, başına gelen olumsuzluklara rağmen kuş sevgisinden vazgeçmiyor.

Kuş beslemeye 6 yaşında başladığını anlatan Erinkarlı, "İlk aldığım ve bir süre beslediğim kuşum kaçmıştı. Kaçan kuşum bir gün sonra tekrar gelerek evimizin camına konmuştu. Çok sevinmiştim. O zamandan bu zamana kadar, 49 yaşında olmama rağmen halen güvencin besliyorum." dedi.

İnsan evladından vazgeçer mi?

Kendini kuşlarına adadığını dile getiren Erinkarlı, şöyle konuştu:

"Kuş sevgisi, kelimelerle anlatılamayacak kadar güzel. Başkaları sabahları yatarken, ben gelip kuşlarımı uçururum. Gözüme uyku girmez. Bir insan evladından vazgeçer mi? Ben de kuşlardan vazgeçemiyorum. Bende bazı kuşlar var, dışarı yüzü görmedi. Yıllardır bu kuşları besliyorum ve bunların yavrularını uçuruyorum. Bu kuşlarımla festivallere katılıyorum. Birçok kez Erzurum'da şampiyon oldum. Mezara kadar bu hobim sürecek diye düşünüyorum."

Erinkarlı, ilkokulda aynı sırada oturduğu sınıf arkadaşının, birlikte güvencin yakalamaya çalışırken hayatını kaybettiğini söyledi.

Kendisinin de çatıdan düşme, aracın çarpması gibi olaylar yaşadığını belirten Erinkarlı, şunları kaydetti:

"Sağdan soldan büyük paralar karşılığında kuş satın alıp getirirdim. Babam kuş beslememem ve dükkanda çalışmam için aldığım kuşları yoldan geçene veriyordu. Kötü olaylara rağmen kuş sevdam bitmedi. Bu beni daha da ateşledi. Herkes 'Arabam, yatlarım olsun' der ama ben "İki çift iyi kuşum olsun.' derim. Kuşları getirip yavrularını uçurmak, özgürlük odur."

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