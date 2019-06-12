Kusursuz kulaktan ilk konser

Absolut (kusursuz) kulak, müzikte, herkesin duyabildiği ses aralığındaki sesleri duyduğu gibi bunları notaya alabilme veya nota olarak karşılığını duyabilme yeteneğine deniyor.

Absolut (kusursuz) kulak, müzikte, herkesin duyabildiği ses aralığındaki sesleri duyduğu gibi bunları notaya alabilme veya nota olarak karşılığını duyabilme yeteneğine deniyor.

Doğuştan görme engelli “absolut” (kusursuz) kulağa sahip 7 yaşındaki Çalışcı’nın, kendisi gibi görme engelli müzik öğretmeni Caner Keser, öğrencisinin köy çocuklarına konser verme hayalini gerçekleştirmek için çalışma başlattı.

Keser, öğretmen arkadaşları ve Çalışcı’nın ailesi ile merkeze 55 kilometre mesafedeki Ağartı köyü kırsalına piyano getirilmesini sağladı ve konser ortamı oluşturdu.

FAZIL SAY İLE TANIŞMAK İSTİYOR

Kusursuz kulak Çalışcı, bu alanda köy okulundaki öğrencilere piyano ile klasik müzik dinletisi sundu. Baba Mehmet Çalışcı, “Bager, dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say ile tanışmak için konserine gitmek istiyor. Oğlum doğadaki tüm sesleri notaya dökebiliyor. Bir hayırsever tarafından hediye edilen piyanoyla bir yıldır kendini geliştiriyor. Müzik onun her şeyi oldu” dedi.

Müzik öğretmeni Keser ise şunları söyledi: “Biz artık ona eğitiminde yetemiyoruz. Daha profesyonellerden yardım alması, yarı dönemli konservatuvar eğitim alması lazım.” Ağartı İlkokulu öğretmeni Sinan Özcan ise Bager’in köyde konser verme hayalini duyunca hemen harekete geçtiklerini dile getirdi.