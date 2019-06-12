Hayat Kusursuz kulaktan ilk konser
AKTÜEL

Kusursuz kulaktan ilk konser

Muş’ta duyduğu sesleri notaya dökebilme yeteneğine sahip “kusursuz kulak” Bager Çalışcı, ilk konserini köy çocuklarına verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Absolut (kusursuz) kulak, müzikte, herkesin duyabildiği ses aralığındaki sesleri duyduğu gibi bunları notaya alabilme veya nota olarak karşılığını duyabilme yeteneğine deniyor.
Absolut (kusursuz) kulak, müzikte, herkesin duyabildiği ses aralığındaki sesleri duyduğu gibi bunları notaya alabilme veya nota olarak karşılığını duyabilme yeteneğine deniyor.
Absolut (kusursuz) kulak, müzikte, herkesin duyabildiği ses aralığındaki sesleri duyduğu gibi bunları notaya alabilme veya nota olarak karşılığını duyabilme yeteneğine deniyor.
Absolut (kusursuz) kulak, müzikte, herkesin duyabildiği ses aralığındaki sesleri duyduğu gibi bunları notaya alabilme veya nota olarak karşılığını duyabilme yeteneğine deniyor.

Doğuştan görme engelli “absolut” (kusursuz) kulağa sahip 7 yaşındaki Çalışcı’nın, kendisi gibi görme engelli müzik öğretmeni Caner Keser, öğrencisinin köy çocuklarına konser verme hayalini gerçekleştirmek için çalışma başlattı.

Keser, öğretmen arkadaşları ve Çalışcı’nın ailesi ile merkeze 55 kilometre mesafedeki Ağartı köyü kırsalına piyano getirilmesini sağladı ve konser ortamı oluşturdu.

FAZIL SAY İLE TANIŞMAK İSTİYOR

Kusursuz kulak Çalışcı, bu alanda köy okulundaki öğrencilere piyano ile klasik müzik dinletisi sundu. Baba Mehmet Çalışcı, “Bager, dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say ile tanışmak için konserine gitmek istiyor. Oğlum doğadaki tüm sesleri notaya dökebiliyor. Bir hayırsever tarafından hediye edilen piyanoyla bir yıldır kendini geliştiriyor. Müzik onun her şeyi oldu” dedi.

  • Müzik öğretmeni Keser ise şunları söyledi: “Biz artık ona eğitiminde yetemiyoruz. Daha profesyonellerden yardım alması, yarı dönemli konservatuvar eğitim alması lazım.” Ağartı İlkokulu öğretmeni Sinan Özcan ise Bager’in köyde konser verme hayalini duyunca hemen harekete geçtiklerini dile getirdi.

‘Elif’ sevgisini öğrenecekler
GÜNDEM
‘Elif’ sevgisini öğrenecekler
Cenazenizi göndeririz

Cenazenizi göndeririz

Önce İmamoğlu 'ukala' dedi, ardından tehditler başladı.
Tutuklamaya yanıtS-400 üzerinden verilebilir

Tutuklamaya yanıt
S-400 üzerinden verilebilir

​Rumların had bilmez tavırlarına karşı S-400 kartı masada.
İşçilerin adalet yürüyüşü başladı

İşçilerin adalet yürüyüşü başladı

CHP'li Bolu Belediyesinde işçi kıyımı yaşanmıştı.
Küçükkaya canlı <br>yayında yalanladı

Küçükkaya canlı
yayında yalanladı

Yıldırım'ın soruları önceden istediğini iddia etti.
ABD ve BAE PKK’ya yeni parti kurdurdu

ABD ve BAE PKK’ya yeni parti kurdurdu

PKK, Arap aşiretlerine şirin görünmeye çalışıyor.
ABD<br> tahvilinden kaçış

ABD
tahvilinden kaçış

Türkiye, tamamına yakın kısmını elinden çıkardı.
Mürettebata dokunulamaz

Mürettebata dokunulamaz

Rumların 'tutuklama' tehdidinin içi boş çıktı.
Maskeyi düşürdü CHP’ye hedef oldu

Maskeyi düşürdü CHP’ye hedef oldu

Ordu Valisi Seddar Yavuz hedef haline geldi.

BAE Trump yönetimine sızmış

BAE Trump yönetimine sızmış

Zayed'in adamları Washington'da casusluk yapmış.
Akdeniz'e acil askeri <br>üsler kurulmalı

Akdeniz'e acil askeri
üsler kurulmalı

Rumlar, Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandırıyor.
Nefesimiz yetmedi

Nefesimiz yetmedi

​A Milli Takımımız gruptaki ilk mağlubiyetini aldı.
Bunun adı basitliktir

Bunun adı basitliktir

​Binali Yıldırım'dan CHP'nin adayına: İspatla ya da özür dile.
Pasaportu aktif

Pasaportu aktif

Karamollaoğlu canlı yayında ilginç bir iddia ortaya atmıştı.
Askerlik teklifi<br>Genel Kurulu'da

Askerlik teklifi
Genel Kurulu'da

Düzenlemenin bu hafta yasalaşması bekleniyor.
S-400'lere<br>ilişkin son karar

S-400'lere
ilişkin son karar

​ABD, hava sistemleri konusunda baskı yapmıştı.
İstenen ceza<br>belli oldu

İstenen ceza
belli oldu

Trafikte baltayla kamyon sürücüsünü tehdit etmişti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.