Kütahya haberleri: Kütahya’da tırtıl istilası Kütahya’da tırtıl istilası Kütahya’nın Domaniç ilçesindeki tırtıl istilası vatandaşları tedirgin etti. Hüseyin Ordu, tırtılların çok kısa bir sürede ormanın büyük bölümüne zarar verdiğini ifade ederek, "Bu böcekler burayı 3 günde bu hale getirdi. Korktuk. Acaba ne oluyor diye endişelendik. Bu milyonlarca böcek nereden geldi. Helikopterler ile mi atıldı, yoksa doğal mı? Araştırılmasını istiyoruz" dedi.

Haber Merkezi 18 Eylül 2019, 11:51 Son Güncelleme: 18 Eylül 2019, 11:57 IHA