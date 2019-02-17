Hayat Kütüphanede 7/24 devrimi
KÜLTÜR SANAT

İstanbul'da 24 saat açık olan kütüphaneler hangileri?

Kütüphanede 7/24 devrimi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de ilk kez Atatürk Kitaplığı’nda başlattığı 7/24 ‘hiç kapanmayan kütüphane’ projesini yaygınlaştırıyor. İBB Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü’ne bağlı Kartal Muallim Cevdet Kütüphanesi ve Ümraniye Süheyl Ünver Kütüphanesi, dünden itibaren İstanbullulara 24 saat kesintisiz hizmet vermeye başladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yoğun talep üzerine uygulamayı yaygınlaştırma kararı alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Başakşehir Rasim Özdenören ve Fatih Ahmet Kabaklı kütüphanelerini 7/24 hizmet verecek sisteme geçirmeye hazırlanıyor.
Yoğun talep üzerine uygulamayı yaygınlaştırma kararı alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Başakşehir Rasim Özdenören ve Fatih Ahmet Kabaklı kütüphanelerini 7/24 hizmet verecek sisteme geçirmeye hazırlanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2014 yılında “Hiç Kapanmayan Kütüphane” sloganıyla dünyada bir ilke imza atarak 7 gün 24 saat açık olan kütüphane uygulamasına başladı. Taksim Atatürk Kitaplığı’nda başlatılan uygulama Türkiye’de örnek oldu ve farklı şehirlerde de uygulanmaya konuldu.

UYGULAMA YAYGINLAŞIYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü, vatandaşların yoğun ilgisi ve talebi üzerine bu uygulamayı yaygınlaştırma kararı aldı. İBB’ye bağlı Ümraniye Süheyl Ünver ve Kartal Muallim Cevdet kütüphanelerinde 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet uygulaması için çalışmalar tamamlandı. Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi içinde bulunan Muallim Cevdet Kütüphanesi ve Ümraniye Haldun Alagaş Spor Kompleksi içinde bulunan Süheyl Ünver Kütüphanesi dünden itibaren 7/24 kesintisiz hizmet vermeye başladı.

İKİ KÜTÜPHANEDE HAZIRLIK SON AŞAMADA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü’ne bağlı 21 Halk ve Çocuk Kütüphanesi bulunuyor. Bu kütüphanelerin bir kısmı haftanın 7 günü saat 20.00’a kadar hizmet verirken bir kısmı ise saat 22.00’a kadar vatandaşların kullanımına açık bulunuyor.

Başakşehir Rasim Özdenören ve Fatih Ahmet Kabaklı kütüphanelerinde ise 7/24 kesintisiz hizmet için hazırlıklar son aşamaya geldi.

  • İBB’DEN ÜCRETSİZ WI-FI HİZMETİ
  • ÜMRANİYE SÜHEYL ÜNVER KÜTÜPHANESİ: Alemdağ Cad. Haldun Alagaş Spor Kompleksi’ndeki kütüphanede 35 bin kitap yer alırken 25 derginin de aboneliği bulunuyor. Fotokopi hizmetinin bulunduğu kütüphanede İBB de ücretsiz Wi-Fi hizmeti sağlıyor.
  • KARTAL MUALLİM CEVDET KÜTÜPHANESİ: Kordonboyu Mah. Ankara Cad. No: 142 Kartal adresinde hizmet veren kütüphanede 20 bin 378 adet kitap yer alırken 25 derginin de aboneliği bulunuyor. Fotokopi hizmetinin bulunduğu kütüphanede İBB de ücretsiz Wi-Fi hizmeti de var.

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