Kütüphanesi de açıldı

Boğaz’ın incisi ve Anadolu Yakası’nın nadide yalı camilerinden Vaniköy Camii, Kasım 2020’de çıkan yangınla neredeyse kullanılamaz hale gelmişti. 358 yıllık cami, geçtiğimiz cuma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmen açıldı. Kalyon Vakfı tarafından gönüllü olarak restore edilen camiyi, 100 kişilik ekip gece-gündüz çalışarak 18 ayda ihya etti. İbadethane olmanın yanı sıra sosyalleşme mekânı da olan Vaniköy Camii’nin bu özelliğini sürdürmek için Hünkâr Kasrı’nın zemin katı kütüphane olarak hizmete alındı. Camiye 18. yüzyılda eklenen Hünkar Kasrı’nın bir dönem Sıbyan Mektebi olarak hizmet verdiği biliniyor. Geçmiş yıllarda ise lojman olarak kullanılıyordu.

70 metrekare bir alana sahip olan cami kütüphanesinde, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi danışmanlığında seçilen, İstanbul ve Boğaziçi’nin tarihi, kültür yaşamıyla tasavvufi ve mimari alanlarda olmak üzere bin 600 eser kullanıma açıldı. Kütüphaneye ise geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Ahmet Kalyoncu’nun ismi verildi. Haftanın yedi günü 10.00 – 18.00 saatleri arasında herkesin kullanımına açık olan kütüphanenin restorasyonuyla ilgili konuşan Vaniköy Camii Restorasyon Yapım Müdürü Baha Mudut, işe yanan bütün malzemelerden numune alarak ve inşaat alanını temizleyerek başladıklarını söyledi. Mudut, “Yangın, Hünkar Kasrı’nın zemin katında yani bugün kütüphane olarak hizmet veren mekanda çıkıyor. Restorasyonu özgün malzemelere sadık kalarak aslına uygun ihya ettik” dedi.