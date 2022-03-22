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Kutuplar ısındı: Buzullar alarm veriyor

Yeryüzündeki yaşamı tehdit eden iklim krizi her geçen gün etkisini daha fazla gösterirken, Kuzey ve Güney Kutupları’nda olağan dışı sıcaklık artışları gözlemlendi. Antarktika’da -51 derece olması gereken sıcaklık ortalamanın 40 derece üstüne çıkarak -11’i gördü

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​Kutuplar ısındı: Buzullar alarm veriyor ​
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Dünyanın her iki kutbunda da yaşanan olağandışı sıcaklık artışları, iklim bilimcileri alarma geçirdi. Guardian’ın haberine göre Antarktika’da -51 derece olması gereken sıcaklıklar hafta sonu rekor seviyelere ulaşarak bazı bölgelerde normalin 40 derece üzerinde seyretti ve -11 dereceyi gördü. Kuzey Kutbu’nda ise -23 derece olması gereken sıcaklıklar normalin 30 derece üzerine ulaştı ve 7 dereceyi gördü. Uzmanlar böyle bir gelişmenin tarihte ilk defa yaşandığını belirtti.

FELAKETİN HABERCİSİ

Yılın bu döneminde Antarktika’nın hızla soğuması gerektiğini belirten bilim insanları, Kuzey Kutbu’nun ise uzayan günlerle birlikte soğumaya geçmiş olması gerektiğini vurguladı. Kutuplardaki olağan dışı sıcaklık artışının iklim sistemlerindeki bozulmanın en son ve en acı emaresi olduğunu belirten uzmanlar, bu durumun buzulların hızla erimesine yol açacağını ve popülasyon değişikliğinden canlıların ölümüne kadar bir çok felaketin habercisi olabileceğini belirtti.

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