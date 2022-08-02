Hayat Kutupların kapısı liselilere açılıyor
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Kutupların kapısı liselilere açılıyor

2. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi’nden dönen bilim insanları, bölgede 14 farklı proje yürüttü. Prof. Dr. Burcu Özsoy, projeye gelecek seferlerde lise öğrencilerinin de destek olacağını söyledi. Özsoy, “Teknofest’te Tübitak Kutup Araştırmaları Yarışması’nda bine yakın liseli genç, Antarktika için İHA’dan robotlara, birçok proje üretiyor.” dedi. Ayrıca, yarışma birincisi öğrenci, heyetle kutuplara gidecek.

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Rabia Şenol Yeni Şafak
Kutupların kapısı liselilere açılıyor
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Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde, TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda gerçekleştirilen 2. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi’ne TÜBİTAK’ın belirlediği ‘Kutup1001’ çağrısıyla katılan Türk bilim insanları Arktik’te 14 farklı proje üzerinde çalışma yürüttü. 22 gün süren sefer esnasında yaşadıklarını anlatan Türk Bilim İnsanı Prof. Dr. Burcu Özsoy, kutuplarda yürütülen bu projeye lise öğrencilerinin de destek olduğunu ifade etti. Özsoy, “Teknofest’te TÜBİTAK Kutup Araştırmaları yarışmasını açtık. Bu yarışmaya her sene bine yakın liseli grup başvuruyor. Lise öğrencilerini sahaya, Antartika’ya götürmek için planladığımız insansız hava aracından robotlara, VR gözlüklerden kutup bölgesini sanal olarak oluşturmalarına kadar geniş yelpazede birçok projeler görüyoruz. Gençlerimizin kutuplara 1000’e yakın proje üretiyor olması bizim için büyük bir gurur. Kutupların kapısı herkese açık.” diye konuştu.

Burcu Özsoy
Burcu Özsoy

TÜRKİYE’YE BEYİN GÖÇÜ

Geçtiğimiz günlerde Teknofest Karadeniz’i ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da “İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması” ve “Kutup Araştırma Projeleri Yarışması”ndaki projeleri inceleyerek liseli gençlere şu müjdeyi verdi: “Dünyanın geçmişine de geleceğine de ışık tutan çalışmalar kutuplarda yapılıyor. Bu manada biz de ülke olarak tüm dünyanın faydasına olacak şekilde bu işleri yapmak istiyoruz. Bu sene bir karar aldık, Kutup Araştırma Projeleri Yarışması’nın birincisini inşallah kutuplara göndereceğiz.

Lise öğrencileri, lisans öğrencileri bu işlere çok erken yaşta başlasınlar ki daha hızlı yol alsınlar, geleceğin en önemli bilim insanları olsunlar istiyoruz.” TÜBİTAK Uluslararası Lider Ve Genç Araştırmacılar Programı, yurt dışında eğitim almış araştırmacılara Türkiye’ye gelmesi için imkanlar sunuyor. Gelen araştırmacılara ciddi bütçeler verilerek araştırmalarını yürütmeleri sağlanıyor.

Mustafa Sözen
Mustafa Sözen

Arktik’te ilklere imza attık

PolarXplorer isimli gemi ile 22 gün sefer yapan ekip, ilk kez bu seferle 82 dereceye kadar Kuzey’e çıkabildi. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Mustafa Sözen, bölgede ilklere imza attıklarını söyledi. Sözen, ”50 binin üzerinde fotoğraflama yaptık. Vardiyalı bir şekilde günün hangi saatinde olursa olsun gözlem yaptık. Toplamda 100’ün üzerinde balina gözlemledik. En çok kambur balina gördük. Minke balinası, beyaz balina, yunus türleri, fok türleri, mors, kutup ayısı ve onlarca kuş türünü de gözlemleyip bilim dünyasına katkıda bulunmaya çalıştık.” dedi.

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