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Hayat Kybele 60 yıl sonra Türkiyede
KÜLTÜR SANAT

Kybele 60 yıl sonra Türkiye’de

Kybele 60 yıl sonra Türkiye’de

60 yıl önce İsrail’e kaçırılan ardından da ABD’ye satılan Kybele heykeli hukuk mücadelesinin ardından Türkiye’ye geri getirildi. Frigler ve Romalıların “bolluk ve bereket sembolü” olduğuna inandığı 1700 yıllık heykel önce Arkeoloji Müzesi’nde sergilenecek daha sonra da Afyon’da yapılacak müzeye taşınacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Prehistorik dönemlerden itibaren Akdeniz havzasında özellikle Anadolu’da bereket ve bolluğun sembolü ve koruyucusu olarak isimlendirilen Kybele’nin iki yanındaki aslanlar, doğa ve hayvanlar üzerindeki hakimiyetini sembolize ediyor.
Prehistorik dönemlerden itibaren Akdeniz havzasında özellikle Anadolu’da bereket ve bolluğun sembolü ve koruyucusu olarak isimlendirilen Kybele’nin iki yanındaki aslanlar, doğa ve hayvanlar üzerindeki hakimiyetini sembolize ediyor.

Frig ve Romalılar’da bolluğun ve bereketin sembolü, koruyucusu olduğuna inanılan Kybele heykeli, yaklaşık 60 yılın ardından Türkiye’ye geri getirildi. Türkiye’den kaçak yollarla İsrail’e götürülerek satılan, uzmanlarca M.S. 3. yüzyıla tarihlendirilen Kybele, on binlerce kilometre yolculuğun ardından ABD’den ana vatanına ulaştı. İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde sergilenecek olan adak heykeli Kybele, daha sonra Afyonkarahisar’a yeni yapılacak müzeye taşınacak.

UZMANLAR TESPİT ETTİ

  • Bakanlığın yoğun çalışmaları sonucu, THY’ye ait Turkish Cargo tarafından ücretsiz taşınan eserin tanıtımını, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yaptı. Ersoy, Daire Başkanlığı’nın salgın koşullarına rağmen kültür varlığı kaçakçılığı ile mücadele faaliyetlerine kararlılıkla devam ettiğinin altını çizerek, şunları kaydetti: “İşte bunun sonucu olarak, 1960’lı yıllardan beri ülkesinden uzak kalmış olan Kybele heykeli artık ait olduğu topraklara, vatanına gelmiştir. Eserin iade süreci bir İsrail vatandaşının, 2016’da Roma Dönemi’ne ait Kybele heykelini yurt dışına ihraç edebilmek için kendi ülkesinin makamlarından izin talebinde bulunması ve İsrail makamlarının, eserin fotoğrafını ülkemize ileterek kökeni hakkında bilgi talep etmesiyle başlamıştır. İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü uzmanları Feza Demirkök ve yakın zamanda müzemizden emekli olan Şehrazat Karagöz bu heykelin Afyonkarahisar’da, 1964 yılında bulunmuş olan ve müzede sergilenen ‘Kovalık Eserleri’yle tipolojik benzerliğini tespit etmişlerdir.”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

TÜM KANITLAR SUNULDU

Elde edilen bilgiler ışığında satışının durdurulmasının istendiğini aktaran Ersoy, şunları anlattı: “İlgili şahsın Kybele heykeline dair açtığı aidiyet davasına, Türkiye karşı hukuki süreci başlatarak cevap vermiştir. Bilimsel kanıtlar, bölgede yaşayan görgü tanıklarının ifadeleri ve kaçakçılık olaylarına ilişkin belgeler, Kybele heykelinin Türkiye’ye ait olduğunu doğrulamaktadır. Ayrıca heykelin ortaya çıkarıldığı yıllarda Afyonkarahisar Müzesi Müdürü olarak görev yapmış olan, merhum Hasan Tahsin Uçankuş’un kişisel arşivinden elde edilen belgeler de tanık ifadelerinin tutarlılığını göstermiştir. Tüm bu ortak çabaların neticesinde, eseri elinde bulunduran kişi, heykeli iade etmeyi kabul etmiştir.” Ersoy, “Tüm halkımızı kültür varlığı kaçakçılığına karşı bilinçli davranmaya ve ilgili devlet birimlerimizin aldığı tedbirlere destek olmaya çağırıyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

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