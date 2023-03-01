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Hayat

La Bohème operası yeniden

Geçtiğimiz ay prömiyer yapan İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin (İDOB) sahnelediği “La Bohème” operası, 4- 11 ve 16 Mart’ta Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda sahnelenecek.

04:00 . 1/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
“La Bohème” operası, 4- 11 ve 16 Mart’ta Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda sahnelenecek.

“La Bohème” operası, 4- 11 ve 16 Mart’ta Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda sahnelenecek.

Geçtiğimiz ay prömiyer yapan İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin (İDOB) sahnelediği “La Bohème” operası, 4- 11 ve 16 Mart’ta Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda sahnelenecek. Besteci Giacomo Puccini’nin başyapıtlarından kabul edilen ve gerçek bir öyküye dayanan eser, Fransa'daki 1830-48 devrimlerinin siyasal, toplumsal ve bohem yaşamın izlerini taşıyan bir reji anlayışıyla aktarılıyor. Evin Atik’in sahneye koyduğu İtalyanca seslendirilen eserin orkestrasını İbrahim Yazıcı yönetiyor. Eserde, Paris’te Noel arifesinde dokunaklı bir aşk hikayesi anlatılıyor.


#İDOB
#La Bohème
#AKM
2 saat önce
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La Bohème operası yeniden
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