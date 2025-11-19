“La Boheme” yeniden AKM’de

Yeni Şafak
19/11/2025, Çarşamba
İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), Giacomo Puccini’nin “La Boheme” eserini 26-27 Kasım’da Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu’nda sanatseverlerle buluşturacak.

Bestelenişinin üzerinden 129 yıl geçmesine rağmen güncelliğini koruyan eser, gençliğin ateşini, aşkın acısını ve müziğin sonsuzluğunu aynı sahnede bir araya getirecek.

Rejisörlüğünü Yiğit Günsoy’un, orkestra şefliğini İbrahim Yazıcı’nın üstlendiği yapım, gerçek hayattan ilham alan karakterlerin hikayesi, Puccini’nin müzikleri ve Illica ile Giacosa’nın librettosuyla birleştirilecek.



