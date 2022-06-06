Hayat Latif Demirci hayatını kaybetti
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Latif Demirci hayatını kaybetti

Press Bey ve Muhlis Bey gibi pek çok tiplemeye imza atan Hürriyet gazetesi çizeri karikatürist Latif Demirci 61 yaşında öldü. Kısa süre önce kalp ameliyatı geçiren Demirci, uumartesi günü evinde düştükten sonra hastaneye kaldırılmıştı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Latif Demirci hayatını kaybetti
Latif Demirci

“Muhlis Bey”, “Arap Kadri” ve “Press Bey” gibi tiplemeleriyle hafızalarda yer edinen Hürriyet gazetesi çizeri karikatürist Latif Demirci 61 yaşında öldü. Kısa bir süre önce kalp ameliyatı geçiren ve önceki gün sabah saatlerinde evinde düştükten sonra hastaneye kaldırılan Demirci, hayatını kaybetti.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Demirci için başsağlığı mesajı paylaştı. Altun, şu ifadeleri kullandı: “Çizdiği karikatürlere sayfaları sığdıran, halen hafızalarda olan unutulmaz tiplemelere imza atan karikatürist Latif Demirci’nin vefatını teessürle öğrendim. Merhuma yüce Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.”

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