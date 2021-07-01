Hayat Lerzan Mutludan komşusu İrem Dericiye sitem Evi sallıyor böyle saygısızlık görmedim
AKTÜEL

Lerzan Mutlu'dan komşusu İrem Derici'ye sitem: Evi sallıyor böyle saygısızlık görmedim

Şarkıcı Lerzan Mutlu hem meslektaşı hem de komşusu olan İrem Derici'ye sosyal medyadan isyan etti.

Mutlu, sabaha karşı yüksek sesle müzik dinleyen İrem Derici'ye peş peşe attığı Instagram story'leriyle sitem etti. "Yeter artık uyuyamıyoruz delireceğim" diyen Lerzan Mutlu'nun paylaşımları kısa sürede gündem oldu. İşte Lerzan Mutlu ile İrem Derici arasındaki gerilimin detayları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Lerzan Mutludan komşusu İrem Dericiye sitem: Evi sallıyor böyle saygısızlık görmedim
Lerzan Mutlu - İrem Derici

Aynı binada çapraz dairelerde oturan Lerzan Mutlu ve İrem Derici'nin yüksek sesli müzik sorunu bitmiyor.

Gece geç saatlere kadar müzik dinleyen şarkıcı İrem Derici, yine komşularının rahatsız olmasını umursamadı. Daha önce de evde topuklu ayakkabı ile gezdiği için rahatsız olduğunu söyleyen Lerzan Mutlu, bu sefer de müzik sesinden dolayı Derici'ye tepki gösterdi.

"İREMCİĞİM UYUYAMIYORUZ"

Sabah saatlerine kadar yüksek sesle müzik dinleyen İrem Derici kapıya gelen güvenlik görevlisini de dikkate almayınca Lerzan Mutlu sosyal medyada sabaha karşı attığı peş peşe story'lerle adeta isyan etti.

Lerzan Mutlu, "İremciğim uyuyamıyoruz! Evde müziği bu saatte kapasan mı artık! Bangır bangır.. Whatsapp'ını 'okundu' yapmazsın sen. Buradan yazayım dedim. Sabah 04.00" dedi.

İrem Derici'nin, uyarıları dikkate almaması Lerzan Mutlu'yu daha da sinirlendirdi.

İrem Derici'den maskesiz sosyal mesafesiz piknik: Gidin şikayet edin
HAYAT
İrem Derici'den maskesiz sosyal mesafesiz piknik: Gidin şikayet edin

"EZAN OKUNUYOR"

Peş peşe paylaşım yapmaya devam eden Mutlu, "Asla uyuyamıyoruz. Bütün ev uyanık. Diskonun bitmesini bekliyoruz. Bu ilk değil! Oturduk, güvenlik zili çalıyor... Kimse oralı değil! Ezan okunuyor, biz uyanık! Müzik son ses! " ifadelerini kullandı.

"EVİ SALLIYOR"

Mutlu, söze 'İremciğim' diye başlasa da hikayelerin dozu git gide sertleşti. Mutlu, "Bana yakışır mı polis çağırmak komşuma!!! Yakışmaz!!! Ama zorluyorsunuz bu ne ya delireceğim. Evi sallıyor!!!" paylaşımı yaparak İrem Derici'yi etiketledi.

Lerzan Mutlu, saat sabah 07.000'ye kadar paylaşımlar yapmaya devam etti.

İrem Derici'nin 'cennet' gafını TBMM Başkanı Kahraman sahnede düzeltti
HAYAT
İrem Derici'nin 'cennet' gafını TBMM Başkanı Kahraman sahnede düzeltti

"GİDİP KAPISINA DAYAN"

Lerzan Mutlu'nun paylaşımlarına Demet Akalın'dan da yorum gecikmedi.

Ünlü oyuncu ateş püskürdü: Babası Rasim Öztekin ile ilgili atılan çirkin mesajı ifşa etti
HAYAT
Ünlü oyuncu ateş püskürdü: Babası Rasim Öztekin ile ilgili atılan çirkin mesajı ifşa etti

Gözaltına alınan oyuncu Ayşegül Çınar polise kafa atıp tehditler savurmuş: Sizi tek tek vurdurtacağım
HAYAT
Gözaltına alınan oyuncu Ayşegül Çınar polise kafa atıp tehditler savurmuş: Sizi tek tek vurdurtacağım

Ünlü oyuncu Celil Nalçakan'dan 'Elmalı davası' faillerine sert tepki: Kendimi ihbar ediyorum!
HAYAT
Ünlü oyuncu Celil Nalçakan'dan 'Elmalı davası' faillerine sert tepki: Kendimi ihbar ediyorum!

Ünlü çiftin mutlu günü: Oyuncu İbrahim Büyükak doğum sonrası ilk kareleri paylaştı
HAYAT
Ünlü çiftin mutlu günü: Oyuncu İbrahim Büyükak doğum sonrası ilk kareleri paylaştı

Yoğun bakımdaki İrem Derici'den ilk görüntü
OYNAT 00:22
Yoğun bakımdaki İrem Derici'den ilk görüntü
Ünlü şarkıcı İrem Derici, sosyal medya hesabından durumuyla ilgili bilgi verdikten sonra, yoğun bakımdaki görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüde, Derici'nin yorgun olduğu ve el salladığı görülüyor.

Mustafa Ceceli'den İrem Derici taklidi
OYNAT 01:32
Mustafa Ceceli'den İrem Derici taklidi
Mustafa Ceceli, NTV'de yayınlanan ve sosyal medya fenomeni Hakan Hepcan'ın sunduğu Bi'Dünya Şov'un konuğu oldu. Programda bir ara İrem Derici temasına yer verildi. Mustafa Ceceli'ye İrem Derici yazılı bandana verildi. Ceceli daha sonra, İrem Derici'nin"Kalbimin Tek Sahibine" şarkısını aynı İrem Derici gibi seslendirdi.


Abone Ol Google News
Beş soruda üçüncü doz

Beş soruda 'üçüncü doz'

İşte 'hatırlatma' dozunda merak edilenler.
4 gündür açım

'4 gündür açım'

​Evinde düştü, günler sonra ulaşıldı.
KKTCdeki törenlere katılacak

KKTC'deki törenlere katılacak

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi daha sağlıklı yarınlara taşıyacağız.

​Ayşe nine için 'samanlıkta iğne arar gibi' kan arıyorlar.

Pazarcılar otomobili yolun ortasına taşıdı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.