Lerzan Mutlu'dan komşusu İrem Derici'ye sitem: Evi sallıyor böyle saygısızlık görmedim

Aynı binada çapraz dairelerde oturan Lerzan Mutlu ve İrem Derici'nin yüksek sesli müzik sorunu bitmiyor.

Gece geç saatlere kadar müzik dinleyen şarkıcı İrem Derici, yine komşularının rahatsız olmasını umursamadı. Daha önce de evde topuklu ayakkabı ile gezdiği için rahatsız olduğunu söyleyen Lerzan Mutlu, bu sefer de müzik sesinden dolayı Derici'ye tepki gösterdi.

"İREMCİĞİM UYUYAMIYORUZ"

Sabah saatlerine kadar yüksek sesle müzik dinleyen İrem Derici kapıya gelen güvenlik görevlisini de dikkate almayınca Lerzan Mutlu sosyal medyada sabaha karşı attığı peş peşe story'lerle adeta isyan etti.

Lerzan Mutlu, "İremciğim uyuyamıyoruz! Evde müziği bu saatte kapasan mı artık! Bangır bangır.. Whatsapp'ını 'okundu' yapmazsın sen. Buradan yazayım dedim. Sabah 04.00" dedi.

İrem Derici'nin, uyarıları dikkate almaması Lerzan Mutlu'yu daha da sinirlendirdi.

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"EZAN OKUNUYOR"

Peş peşe paylaşım yapmaya devam eden Mutlu, "Asla uyuyamıyoruz. Bütün ev uyanık. Diskonun bitmesini bekliyoruz. Bu ilk değil! Oturduk, güvenlik zili çalıyor... Kimse oralı değil! Ezan okunuyor, biz uyanık! Müzik son ses! " ifadelerini kullandı.

"EVİ SALLIYOR"

Mutlu, söze 'İremciğim' diye başlasa da hikayelerin dozu git gide sertleşti. Mutlu, "Bana yakışır mı polis çağırmak komşuma!!! Yakışmaz!!! Ama zorluyorsunuz bu ne ya delireceğim. Evi sallıyor!!!" paylaşımı yaparak İrem Derici'yi etiketledi.

Lerzan Mutlu, saat sabah 07.000'ye kadar paylaşımlar yapmaya devam etti.

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Lerzan Mutlu'nun paylaşımlarına Demet Akalın'dan da yorum gecikmedi.

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