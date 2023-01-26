Devlet tiyatrosu sanatçısı olan ve iki sezon boyunca Kurtlar Vadisi dizisi ile izleyici karşısına çıkan oyuncu 58 yaşındaydı.

Ekranlarda en çok izlenen dizilerden olan Kurtlar Vadisi'nde Pala'nın adamı Bedir'i canlandıran Levent Güner yaşamını yitirdi.

Güner'in diğer mesleği ise şarkıcılıktı. 58 yaşındaki oyuncunun kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.





LEVENT GÜNER KİMDİR?

Televizyon ve sinema kariyeri boyunca pek çok projede yer alan Levent Güner, tiyatro oyunları ile kariyerini sürdürüyordu. Levent Güner, 14 Haziran 1964 tarihinde dünyaya geldi.

Dokuz Eylül Üniversitesinde Tiyatro eğitimi alan Levent Güner, 2003-2005 yılları arasında Kurtlar Vadisinde Bedir karakterine hayat verdi.

Levent Güner, 26 Ocak 2023 tarihinde hayata gözlerini yumdu.





OYNADIĞI DİZİLER VE FİLMLER





Kod Adı Reaksiyon

Tv Dizisi

2014





Acayip Hikayeler

Tv Dizisi

2012





Çıplak Gerçek

Tv Dizisi

2012





Dudaktan Kalbe 2. Sezon

Tv Dizisi

2008





Son Ders: Aşk ve Üniversite

Sinema Filmi

2007





Dudaktan Kalbe 1. Sezon

Tv Dizisi

2007





Kaybolan Yıllar

Tv Dizisi

2006





Kurtlar Vadisi 3. Sezon

Tv Dizisi

2005





Kayıt Dışı

Tv Dizisi

2005

Kurtlar Vadisi 2. Sezon

Tv Dizisi

2004





Kurtlar Vadisi 1. Sezon

Tv Dizisi

2003





Pilli Bebek

Tv Dizisi

2003





Herkes Kendi Evinde

Sinema Filmi

2000





Bu Sevda Bitmez

Tv Dizisi

1996





Böcek

Sinema Filmi

1995

Umut Dünyası

Tv Dizisi

1994





Mem-ü Zin

Sinema Filmi