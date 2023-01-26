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Hayat

Kurtlar Vadisi'nin Bedir'i Levent Güner hayatını kaybetti

Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı 'Bedir' karakteri ile hafızalara kazınan Levent Güner geçirdiği kalp krizi sonucu 58 yaşında hayatını kaybetti.

15:26 . 26/01/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Levent Güner

Levent Güner

Devlet tiyatrosu sanatçısı olan ve iki sezon boyunca Kurtlar Vadisi dizisi ile izleyici karşısına çıkan oyuncu 58 yaşındaydı.

Ekranlarda en çok izlenen dizilerden olan Kurtlar Vadisi'nde Pala'nın adamı Bedir'i canlandıran Levent Güner yaşamını yitirdi.

Güner'in diğer mesleği ise şarkıcılıktı. 58 yaşındaki oyuncunun kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.


LEVENT GÜNER KİMDİR?

Televizyon ve sinema kariyeri boyunca pek çok projede yer alan Levent Güner, tiyatro oyunları ile kariyerini sürdürüyordu. Levent Güner, 14 Haziran 1964 tarihinde dünyaya geldi.

Dokuz Eylül Üniversitesinde Tiyatro eğitimi alan Levent Güner, 2003-2005 yılları arasında Kurtlar Vadisinde Bedir karakterine hayat verdi.

Levent Güner, 26 Ocak 2023 tarihinde hayata gözlerini yumdu.


OYNADIĞI DİZİLER VE FİLMLER


Kod Adı Reaksiyon

Tv Dizisi

2014


Acayip Hikayeler

Tv Dizisi

2012


Çıplak Gerçek

Tv Dizisi

2012


Dudaktan Kalbe 2. Sezon

Tv Dizisi

2008


Son Ders: Aşk ve Üniversite

Sinema Filmi

2007


Dudaktan Kalbe 1. Sezon

Tv Dizisi

2007


Kaybolan Yıllar

Tv Dizisi

2006


Kurtlar Vadisi 3. Sezon

Tv Dizisi

2005


Kayıt Dışı

Tv Dizisi

2005

Kurtlar Vadisi 2. Sezon

Tv Dizisi

2004


Kurtlar Vadisi 1. Sezon

Tv Dizisi

2003


Pilli Bebek

Tv Dizisi

2003


Herkes Kendi Evinde

Sinema Filmi

2000


Bu Sevda Bitmez

Tv Dizisi

1996


Böcek

Sinema Filmi

1995

Umut Dünyası

Tv Dizisi

1994


Mem-ü Zin

Sinema Filmi

1991

#Levent Güner
#kurtlar vadisi
#oyuncu
9 dakika önce
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Kurtlar Vadisi'nin Bedir'i Levent Güner hayatını kaybetti
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