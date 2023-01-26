|
Levent Güner
Devlet tiyatrosu sanatçısı olan ve iki sezon boyunca Kurtlar Vadisi dizisi ile izleyici karşısına çıkan oyuncu 58 yaşındaydı.
Ekranlarda en çok izlenen dizilerden olan Kurtlar Vadisi'nde Pala'nın adamı Bedir'i canlandıran Levent Güner yaşamını yitirdi.
Güner'in diğer mesleği ise şarkıcılıktı. 58 yaşındaki oyuncunun kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.
Televizyon ve sinema kariyeri boyunca pek çok projede yer alan Levent Güner, tiyatro oyunları ile kariyerini sürdürüyordu. Levent Güner, 14 Haziran 1964 tarihinde dünyaya geldi.
Dokuz Eylül Üniversitesinde Tiyatro eğitimi alan Levent Güner, 2003-2005 yılları arasında Kurtlar Vadisinde Bedir karakterine hayat verdi.
Levent Güner, 26 Ocak 2023 tarihinde hayata gözlerini yumdu.
Tv Dizisi
2014
Tv Dizisi
2012
Tv Dizisi
2012
Tv Dizisi
2008
Sinema Filmi
2007
Tv Dizisi
2007
Tv Dizisi
2006
Tv Dizisi
2005
Tv Dizisi
2005
Tv Dizisi
2004
Tv Dizisi
2003
Tv Dizisi
2003
Sinema Filmi
2000
Tv Dizisi
1996
Sinema Filmi
1995
Tv Dizisi
1994
Sinema Filmi
1991